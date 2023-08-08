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台電明年面臨破產 經部擬注資千億

記者江睿智、余弦妙／台北8日電
避免台電破產，台經濟部將再注資千億台幣。圖為高壓電塔。（本報資料照片）
避免台電破產，台經濟部將再注資千億台幣。圖為高壓電塔。（本報資料照片）

台電持續虧損，預估到今年底累虧近4000億元（台幣，下同，約126.1億美元），幾乎快吃掉資本額4800億元，為避免台電明年走上破產命運，台灣經濟部已在2024年總預算爭取編列1000億元台電增資計畫，台電資本額明年將擴大至5800億元。

救台電鉅額虧損及撥補勞保潛藏負債，儼然已成政院兩大燙手山芋，必須要靠預算挹注。事實上，因國際燃料價格居高不下及電價未足額反映，台電累積虧損速度遠比勞保來得快，破產年限也近在明年。

台電去年虧損2675億元。今年4月電價雖已調漲11%，仍不足以彌補台電虧損持續擴大，今年截至今年6月底已虧損1230億元；加上下半年進入選舉熱季，行政院長陳建仁已先一步宣布10月不會調整電價，儘管國際燃料價格適度回跌，台電初估今年仍要虧損2000億元。光去年和今年兩年累虧4675億元，幾乎要把台電資本額4800億元吃掉了，使台電很快面臨「資不抵債」、淨值轉為負的破產之路。

目前確定的是，經濟部已向行政院爭取明年挹注台電1000億元；據了解，台電希望千億元直接打掉虧損，但主計總處要求以增資方式挹注，因為直接讓台電打掉虧損怕留下政府補貼電價、或補貼國營事業的負面聲浪，只好讓台電股本繼續擴大。

為填補台電虧損缺口，政院也曾討論由國發基金挹注台電200億元，以及台電繼續發行500億元特別股，但兩個做法都面臨困難。針對發行特別股一案，公股行庫考量到資本適足率因而興趣缺缺，導致根本發不出去。

破產 預算

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