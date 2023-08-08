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屏東旭海沙灘萌海豹戲水 罕見驚喜

記者張已亷／屏東8日電
屏東縣牡丹鄉旭海沙灘近日驚見野生海豹挺圓滾肚皮進海，海生館表示，海豹通常棲息在熟悉的環境，在台灣海灘出沒實屬罕見。(圖：潘姓鄉民提供)
屏東縣牡丹鄉旭海沙灘近日驚見野生海豹挺圓滾肚皮進海，海生館表示，海豹通常棲息在熟悉的環境，在台灣海灘出沒實屬罕見。(圖：潘姓鄉民提供)

屏東縣旭海海灘本月4至6日連續3天發現海豹出沒，「你有沒有看見海豹」成為地方熱門話題，海生館表示，館內飼養1頭雌海豹，仍安全健康在館內生活，海豹通常棲息於港灣或沿海岸線，有時也到岸上休息，但通常棲息在熟悉環境，在台灣海灘出沒實屬罕見。

旭海鄉潘姓鄉民近日在鄰近發射科研火箭的旭海三射坪沙灘，發現海豹身影，只見海豹挺著圓滾肚皮向海爬行，不時張望，模樣可愛；潘男表示，起初不確定是海豹，拍照放大才確認，對於過往只能在動物園或是海生館觀賞的生物出現在野外，他直言「非常驚喜」，將畫面與朋友分享後眾人驚訝不已。

海生館表示，海豹是海洋哺乳動物，屬於鰭足類生物，除四肢特化成鰭狀之外，和其他鰭足類生物較大區別，是海豹沒有外耳廓，而且在地面上只能爬行移動；世界上共有18種海豹，分布範圍很廣泛，但通常皆生長於溫帶和寒帶海域，主食為魚類和頭足類。

海生館指出，屏東海生館所飼養的海豹為港灣海豹，主要出沒於大西洋及太平洋海岸水域，以及波羅的海及北海，是分布最廣的鰭足類，另曾經有報導指出，沖繩海域也曾出現海豹群蹤跡，台灣海灘出沒真的很罕見。

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