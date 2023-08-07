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防預售屋交易糾紛 內政部將管制建商動支預收款

記者朱漢崙／台北7日電
內政部近日將發出函令，限制建商在未完成樓地板興建到一定比例之前，不能動用民眾的預收款。圖為示意圖。(本報資料照片)
內政部近日將發出函令，限制建商在未完成樓地板興建到一定比例之前，不能動用民眾的預收款。圖為示意圖。(本報資料照片)

近來不時傳出建商因資金不足而「落跑」留下爛尾樓的糾紛，知情人士透露，考量台灣中小型建商財務問題加速惡化，內政部次長花敬群上周一邀集金管會、信託公會，和建商、銀行開會討論民眾購屋權益保障議題，內政部同意限制建商在未完成樓地板興建到一定比率之前，「不能動用民眾的預收款」，並可望近期內發出正式函令。

繼去年新北市中和一家建商沒蓋完房子就宣布倒閉之後，日前再傳出北市的嘉源建設的負責人落跑，在北投區、大同區的預售建案被市府註記為「無法依約定完工」，民眾購買預售屋的風險愈來愈高愈來愈高。

金管會先前已要求信託公會責成銀行，把關建商對於預售屋履約保證金的運用，但銀行指出，內政部發文才有拘束力，否則銀行只能對建商進行道德勸說。據了解，內政部的發文包括三大重點，第一，在建物完成一定比率的樓地板興建之前，不能動支預收款。不過，信託公會爭取把「一定比例」改為「全部完工」，也就是在整個工程進度完成六成以上，才能動用預售屋信託的履約保證金。

第二，要求必須專款專用在建造費用，亦即只能支應建商對相關工程款的支付，以及繳納各項稅費及工程費用所需，不可用在如代銷公司管銷費用等其他用途；第三，必須保留一定的成數金額，在建物取得使用執照之前不得動支。

金融圈人士指出，內政部首肯採取這項措施，是非常大的突破。信託公會近兩年來多次行文內政部，建議在「履約保證」事項加註建商因為建案收取的預收款使用限制，但始終未得到回應，導致不少財力有限的建商，拿到民眾買屋繳交的預售屋款項後，用來支付代銷公司的廣告費、宣傳費、或其他管銷費用。

當房市一片榮景，建商口袋賺飽飽，預售屋的銷售通常達到六、七成以上，即使先前挪用專戶的錢，房子也能蓋好交屋，不會損及消費者權益。但近兩年來政府採取房市管制措施，加上平均地權條例新制上路，預售屋買氣大受衝擊，中小型建商的財務狀況首當其衝。

建商一旦財務周轉不靈，挪用專戶資金後房子仍蓋不出來，形同民眾支付的預收款被建商吞掉，而眼看愈來愈多建商倒閉，內政部認為事態嚴重，因此決定限制建商對於預售屋的「預售屋履約保證款」的使用。

內政部 爛尾樓

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