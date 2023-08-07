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常溫超導體強權新戰場 學者：勢必造成全球工業界革命

記者簡永祥／台北7日電
常溫超導體在火什麼 製表／國際中心
常溫超導體在火什麼 製表／國際中心

南韓研究團隊日前發表「常溫常壓超導體」LK-99相關論文，帶動全球超導體熱。工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨表示，不論LK-99驗證最終是真或半真半假，南韓科學家聲稱的新發現已激起全球重要國家後續探索「常溫超導體」可行性的火花，將可能成為繼人工智慧（ＡＩ）、量子電腦和新能源之後，強權大國科技角力的新戰場。

中研院院士、清大物理系特聘教授李定國指出，發現常溫超導體是物理界的「聖杯」。南韓學者則宣稱，由常見元素鉛、氧和磷製成的材料，在混了銅之後，可在攝氏一二七度的常壓條件下實現超導，並將超導體命名為LK-99。

超導材料是不會耗損電流的導體，因為導電時沒有阻力，不會出現熱損耗和衰減。楊瑞臨說，若真的發現常溫超導體，勢必造成全球工業界的一大革命，將為軌道工業、汽車工業、電力事業、電機、電子、電腦、通訊和醫療等應用帶來全新面貌，這也是南韓科學家的論文在全球颳起旋風的原因。舉例來說，如果3C產品的元件從半導體進化為超導體，將不會有過熱的問題；應用在電網上，也可減少電力耗損；應用在交通工具上，可製造不會有摩擦力的磁浮列車。

李定國說，目前LK-99是真或假尚難蓋棺論定，會有很多人照其公布的實驗方法去驗證，後續會更明朗。楊瑞臨表示，學術界一開始對於南韓科學家先後發表的兩篇「研究工作成果初稿」的預印本，抱持存疑態度，原因在於該兩篇報告是在arXiv發表，此網站所收集的科學文獻，並未如「科學」或「自然」等期刊，須經過「同儕審查」後才會刊登。

中研院物理所副研究員莊天明則表示，科學現象必須能夠被重現（re-produce），若原作者能提供樣品給其他實驗室進行測量，或其他研究者依照論文配方製作出樣品並驗證超導性質，方能確認這是正確的結果。

楊瑞臨說，就他幾十年的觀察，任何具革命性的發明或發現，從濫觴到對於社會及全人類產生影響，多是跌跌撞撞，包括電晶體與ＩＣ積體電路、ＡＩ、量子電腦等都是如此，相信這次南韓科學家所宣稱發現的「常溫超導體」，預料在商業化進程也將不會是一蹴可幾。

楊瑞臨指出，這次南韓的研究發表，已為全球科學家未來長期為了發現「常溫超導體」的科學探索點燃新的火花，預料會有很多科學家會依其提供的實驗方法和材料，重製或重複該實驗以求取真假。但不論真假或半真半假，此一文獻發表，後續可能引起各國的關注，包括美國、中國大陸、歐盟、乃至於俄羅斯以及印度等。

楊瑞臨研判這些國家都將可能進一步研究「常溫超導體」發展的可行性與對於國家戰略的影響，甚至著手規畫編列科研經費，以期超越他國實現「常溫超導體」成真落地，他預言超導體將繼ＡＩ、量子電腦、和新能源之後，成為強權大國之間科技角力的新戰場。

南韓 歐盟 俄羅斯

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