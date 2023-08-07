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常溫超導熱 中研院士：台缺基礎科學人才

記者簡永祥／台北7日電
台灣物理學家表示，南韓LK-99研究仍須驗證是否可行。圖為小朋友體驗中研院物理所的超導體磁浮實驗。(本報資料照片)
台灣物理學家表示，南韓LK-99研究仍須驗證是否可行。圖為小朋友體驗中研院物理所的超導體磁浮實驗。(本報資料照片)

針對南韓研究團隊日前發表兩篇論文，宣稱發現「常溫超導體LK-99」，中研院院士、清大物理系特聘教授李定國和中研院物理所副研究員莊天明都表示，不論其真假，這是很「有趣」的發現。莊天明說，兩篇論文欠缺有力證據，但因論文公布合成這項材料的方法，預料將會引起更多科學依其合成方法重複驗證其是否可行。

然而，南韓研究團隊宣稱這項研究取得的成果，引發李定國對台灣欠缺全面性培育基礎科學人才計畫的憂心。他說，發現新的超導體材料，並不是設定專案計畫就一定能成功，必須在基礎科學奠基，或許才有機會，但目前這項研究並非熱門項目，不僅投入研究人才不足，也遭遇半導體業高薪誘惑及少子化的嚴峻挑戰，若再不重視，將來不僅追不上，而且會吃大虧。

李定國表示，南韓研究人員在arXiv網站發表的文章，相關數據不夠清楚，但提供完整的結構，包括採用材料及實驗方法，相信以科學家秉持「真理求真」，都會照其公布的實驗方式重製。

南韓研究團隊發表的論文引發國際關注，論文主要作者之一的李碩裴（音譯）接受韓聯社訪問時表示，研究團隊其實尚未準備好發表這項論文，團隊向arXiv要求下架。

不論此一發現真假，李定國認為相當「有趣」，主因南韓研究人員找到幾個新材法及合成方式，如果將來發現不是「常溫超導體」，也是不錯的材料。這可能與1986年發現銅氧化物「高溫超導體」情況相近，發現這項材料的兩位科學家隔年獲得諾貝爾獎；後續很多新材料發現，也是經由科學家不斷重製產生新的觀念及發現新的解決方案，迄今仍在物理界造成很大的影響。

莊天明則說，科學現象必須能夠被重現（re-produce）。南韓研究人員宣稱的超導性質，從目前公布的數據甚至影片來看都不足以支持超導的結論，亦即必須同時具備零電阻以及完美抗磁性，目前看來可能只是個具有較佳抗磁性的材料。

李定國和莊天明都說，任何新材料發現都還得經能大量生產及大量應用的洗禮，若是真的到這個階段，當做成傳輸線，對需要很多電力的社會或減少二氧化碳排放，會帶來很大幫助。莊天明指出 ，超導體特性對台灣產業帶來重大貢獻，他研究台灣電力傳損減損率高達4%，若常溫超導體證明可行，就能減少電力耗損，對穩定台灣電力供應會有很大貢獻。

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