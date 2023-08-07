世界童軍大露營熱爆 近千人中暑 台灣團將撤

露營首日現場出現淹水（圖），童軍也遭蚊蟲叮咬，雙腿變「紅豆冰」，相當駭人。(圖：民眾提供)

南韓 舉辦的世界童軍大露營爭議不斷，近千名童軍因高溫 中暑，營區也傳出新冠肺炎確診案例，英、美及新加坡等國提前拔營；中華民國 童軍總會一度說「亞熱帶的孩子們較能適應這樣環境」讓家長炸鍋，但昨天下午「大轉彎」通知準備撤退，預計9日轉往設在校園的臨時營地。

負責督導童軍業務的教育部政次林明裕表示，雖多數孩子不想撤離，但基於安全考量不可能冒險，中華民國童軍總會已提出撤離要求，但台灣代表團加上IST（國際服務隊）高達1600多人，住宿與交通需請韓方協助，今日會與韓方確認後盡速撤離。

4年一度的世界童子軍大會8月1日於南韓全羅北道新萬金營地登場，預計12日閉幕，今年有155國、4萬多名年齡介於14至18歲的童軍參加，台灣1613人參與，因淹水泥濘、高溫中暑等爭議連連，被南韓民眾譏諷「國恥」。

「營地水深火熱，先淹水、接著高溫。」參加露營的蔡同學接受記者越洋採訪表示，因為颱風，露營場地泥濘、淹水，後來積水退去，但連續高溫，有不少人遭蚊蠅叮咬，有人背後起紅疹、腳被咬成紅豆冰，最近還爆出確診案例。他說，飲用水是自來水，喝起來怪怪的，食物像學校營養午餐，有不少同學想回家；卡努颱風直撲韓國成為隱憂。

由於抱怨連連，且英美各國提早拔營，有家長及學生希望盡速結束這次活動。不過，中華民國童軍總會前天在粉專公告，「在炎熱天氣下，不少國家的童軍夥伴因為熱傷害送醫，我們來自亞熱帶的孩子們，相對而言較能適應這樣環境。每天我們也特別請全部32個分團長們隨時注意孩子情形，有任何狀況隨時回報總團部處理。」

童軍總會的公告讓家長炸鍋，有家長留言「孩子打電話回來，旁邊一群孩子集體哭說想回家，團長還要大家假裝在那邊露營很有趣。最心碎的是，孩子說一直在忍耐，因為不知道可以怎麼辦？」還有家長抱怨「什麼我們來自亞熱帶？歐美是以孩子人身安全、健康為首要，台灣只會要孩子忍耐，發個官話文，是一句話都不敢吭吧。」還有家長批評，有多少人被童軍這身分道德綁架而隱忍，孩子們從一開始的興奮轉為怒氣，熱情被消磨殆盡。

雖然，有家長認為提早拔營是半途而廢、拔營理由若是畏苦怕難就是反教育，但童軍總會昨表示已委請外交部駐韓代表處協助，協調租用附近大學或高中職校園做為後撤臨時營地。童軍總會粉專昨晚並暫停留言功能，避免不必要情緒發洩。

參與活動的宜蘭縣群鋒複式童軍團童軍陳張家禎指出，營地起初有蚊蟲及積水問題，有些克難，經反映已大幅改善，大會發給每人一支電扇、防曬噴霧並提供冰水，真正拔營的只有英國，美國童軍暫住美軍軍營，但還是到現場參與活動。