我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

世界童軍大露營熱爆 近千人中暑 台灣團將撤

台灣新聞組／台北7日電
露營首日現場出現淹水（圖），童軍也遭蚊蟲叮咬，雙腿變「紅豆冰」，相當駭人。(圖：民眾提供)
露營首日現場出現淹水（圖），童軍也遭蚊蟲叮咬，雙腿變「紅豆冰」，相當駭人。(圖：民眾提供)

南韓舉辦的世界童軍大露營爭議不斷，近千名童軍因高溫中暑，營區也傳出新冠肺炎確診案例，英、美及新加坡等國提前拔營；中華民國童軍總會一度說「亞熱帶的孩子們較能適應這樣環境」讓家長炸鍋，但昨天下午「大轉彎」通知準備撤退，預計9日轉往設在校園的臨時營地。

負責督導童軍業務的教育部政次林明裕表示，雖多數孩子不想撤離，但基於安全考量不可能冒險，中華民國童軍總會已提出撤離要求，但台灣代表團加上IST（國際服務隊）高達1600多人，住宿與交通需請韓方協助，今日會與韓方確認後盡速撤離。

4年一度的世界童子軍大會8月1日於南韓全羅北道新萬金營地登場，預計12日閉幕，今年有155國、4萬多名年齡介於14至18歲的童軍參加，台灣1613人參與，因淹水泥濘、高溫中暑等爭議連連，被南韓民眾譏諷「國恥」。

「營地水深火熱，先淹水、接著高溫。」參加露營的蔡同學接受記者越洋採訪表示，因為颱風，露營場地泥濘、淹水，後來積水退去，但連續高溫，有不少人遭蚊蠅叮咬，有人背後起紅疹、腳被咬成紅豆冰，最近還爆出確診案例。他說，飲用水是自來水，喝起來怪怪的，食物像學校營養午餐，有不少同學想回家；卡努颱風直撲韓國成為隱憂。

由於抱怨連連，且英美各國提早拔營，有家長及學生希望盡速結束這次活動。不過，中華民國童軍總會前天在粉專公告，「在炎熱天氣下，不少國家的童軍夥伴因為熱傷害送醫，我們來自亞熱帶的孩子們，相對而言較能適應這樣環境。每天我們也特別請全部32個分團長們隨時注意孩子情形，有任何狀況隨時回報總團部處理。」

童軍總會的公告讓家長炸鍋，有家長留言「孩子打電話回來，旁邊一群孩子集體哭說想回家，團長還要大家假裝在那邊露營很有趣。最心碎的是，孩子說一直在忍耐，因為不知道可以怎麼辦？」還有家長抱怨「什麼我們來自亞熱帶？歐美是以孩子人身安全、健康為首要，台灣只會要孩子忍耐，發個官話文，是一句話都不敢吭吧。」還有家長批評，有多少人被童軍這身分道德綁架而隱忍，孩子們從一開始的興奮轉為怒氣，熱情被消磨殆盡。

雖然，有家長認為提早拔營是半途而廢、拔營理由若是畏苦怕難就是反教育，但童軍總會昨表示已委請外交部駐韓代表處協助，協調租用附近大學或高中職校園做為後撤臨時營地。童軍總會粉專昨晚並暫停留言功能，避免不必要情緒發洩。

參與活動的宜蘭縣群鋒複式童軍團童軍陳張家禎指出，營地起初有蚊蟲及積水問題，有些克難，經反映已大幅改善，大會發給每人一支電扇、防曬噴霧並提供冰水，真正拔營的只有英國，美國童軍暫住美軍軍營，但還是到現場參與活動。

國際服務隊幹部說，很多人是帶著上一屆在美國大露營的感動參加，沒想到這次韓國活動太令人失望。

露營首日現場出現淹水，童軍也遭蚊蟲叮咬，雙腿變「紅豆冰」（圖），相當駭人。(圖：...
露營首日現場出現淹水，童軍也遭蚊蟲叮咬，雙腿變「紅豆冰」（圖），相當駭人。(圖：民眾提供)

高溫 中華民國 南韓

上一則

新聞評論／國民黨先提升戰力 才有條件談聯盟

下一則

沒債留子孫? 侯友宜轟蔡政府「債留曾孫」

延伸閱讀

世界童軍大露營傳出千人熱傷害 露營防暑13項重點一次看

世界童軍大露營傳出千人熱傷害 露營防暑13項重點一次看
高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營「水深火熱」

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營「水深火熱」
世界童軍大會熱到有生命危險 英美相繼退出

世界童軍大會熱到有生命危險 英美相繼退出
中暑太久傷到腦 3年後…確診失智症

中暑太久傷到腦 3年後…確診失智症

熱門新聞

「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
民進黨主席、總統參選人賴清德。（本報資料照片）

最不想誰當選總統？民調：賴清德29.1％最高

2023-07-31 02:29
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05
55歲的林男因缺錢誤入歧途，他理了光頭，身材、外貌神似美劇「絕命毒師」男主角海森堡。（圖：讀者提供）

美籍老師變身「絕命毒師」躲台灣廢棄酒吧兼差製毒

2023-07-30 23:55

超人氣

更多 >
加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門
截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見
美國債信被降級 原因在自毀長城

美國債信被降級 原因在自毀長城