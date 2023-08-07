應避開風險? 該克服環境？童軍大露營是否該撤看法兩極

南韓世界童子軍大露營陸續爆發高溫中暑、淹水等爭議，英、美等國相繼拔營後，中華民國童軍總會6日決定跟進。(圖：基隆童軍團長黃振鴻提供)

第25屆世界童軍大露營在南韓舉行，飽受酷暑、蟲害考驗，童軍發源地英國團隊率先拔營，台灣是否跟進的看法兩極。有人認為有安全疑慮就應全面撤回，但也有人表示，童軍本來就要面對並克服惡劣環境。

營地因不少人中暑，揭幕前的暴雨 又讓會場到處泥濘積水，不僅蚊蟲多，隱翅蟲也很猖獗，估計逾千人被蟲咬傷。中華民國 外交部昨天表示，駐韓代表處已持續關注相關情形及後續發展，台灣參加者部分雖因酷暑稍有身體不適，但休息後已無大礙，尚無中暑案例。

針對英美等部分國家已提早拔營，兼任中華民國童軍總會理事長的行政院副院長鄭文燦，已指示總會秘書長盡快撤營、確保團員安全；童軍總會幹部昨晚在韓國已舉行分團長會議討論撤營方案。

童軍出身的國民黨 新北市議員陳明義說，參加世界大露營對童軍而言是一生難得且重要經驗，尤其童軍著重人格、技能訓練，本來就要面對並克服惡劣環境，他認為童軍若有意願留下，在沒有危險前提下，應讓活動順利完成，但若危及童軍生命安全就該停止。

嘉義市幼獅童軍教育基金會董事長、嘉義市議員陳家平表示，童軍在野外注意到天候狀況不太正常、溪水混濁都會馬上做因應，戶外活動有一定風險，在極端氣候變化下更要特別謹慎，尤其最近颱風等天災影響層面更廣、更迅速，很難捉摸，若有安全疑慮就應全面撤回。

國民黨立委溫玉霞表示，4日深夜接到家長陳情，外館5日已去了解，情況有改善，有家長希望撤離，主要是擔心可能有疾病，但近2000名學生撤離，必須要先找到新地點，讓問題變得更嚴重。

基隆市八斗高中童軍張宸睿臉書貼文說，在烈日、沙塵、蚊子、隱翅蟲危害下，依舊享受童軍運動，活動生變最大的損失是和各國交流機會，每個人在第一線感受不同，部分人的意見不代表全體。

他說，得知英國童軍被政府要求40小時內撤離韓國，他心中很難過，也為他們感到惋惜，「一生一次的世界大露營，就這樣結束了」，童軍運動促使全世界成為一個大家庭，理應是缺一不可的大家庭。

台中童軍1名隨行人員指出，台中市120名學生經過半個月集訓，到韓國後雖有部分不適，但團長等輔導幹部也藉機訓練求生之道，提醒學生補充水分，經適度刮痧緩解症狀，愈來愈適應並學會「苦中作樂」、「呷苦當作吃補」，代表台灣不能示弱，也在困境中上了寶貴一課。

台灣1613人參與這次大露營，有數百人中暑，包括基隆市1名國中男童軍，幸而打點滴後無大礙。基隆市童軍第26團前總團長林志嘉有進入營地，他說，英、美童軍拔營，美國童軍移往駐韓美軍基地，據說有很多童軍捨不得離開，畢竟可能一輩子只有一次機會。他看到台灣童軍苦中作樂，和外國童軍齊力在營地挖一座「游泳池」，接著要設法取水，展現團隊精神。