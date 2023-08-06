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李智凱鞍馬3連霸 中華隊世大運累積6金

記者劉肇育／綜合6日電
「鞍馬王子」李智凱5日在成都世大運鞍馬決賽繳出15.500分的佳績，完成三連霸，為個人最後一屆的世大運畫下完美句點。(圖：大專體總提供)
「鞍馬王子」李智凱5日在成都世大運鞍馬決賽繳出15.500分的佳績，完成三連霸，為個人最後一屆的世大運畫下完美句點。(圖：大專體總提供)

台灣「鞍馬王子」李智凱昨天在成都世大運鞍馬決賽繳出15.500分的佳績，完成三連霸，為個人最後一屆的世大運畫下完美句點。接下來，他將與體操隊一起挑戰杭州亞運，以及攸關奧運資格的世錦賽，放眼明年巴黎奧運奪金。中華代表團另靠網球女雙、男雙摘金，單日進帳三金，目前累積六金，達成賽前預估的五金目標。

李智凱過去兩屆世大運都拿下鞍馬金牌，不過今年27歲的他是最後一次站上世大運舞台，儘管在前天的男子個人全能決賽因為肌肉不適迫使他決定退賽，但昨天舉行的鞍馬決賽他仍是完美落地，成績揭曉前在場邊的教練林育信就已經開心的跳躍慶祝。

最終李智凱以難度分6.5分、執行分9.000分，總分15.500分收下金牌，完成男子鞍馬三連霸，賽後他說：「我上場前只告訴自己一句話，就是我可以的，然後就去衝，享受每一個時刻，把動作一個一個做好，直到落地後心中石頭也放下，雖然不知道分數，但我知道我做到了。」

最後一次參加世大運，李智凱直言，能完成三連霸並拿下了巴黎奧運周期（指前年東奧結束後，採取新規則進入明年巴黎奧運期間）以來個人最高分，已經沒有留下遺憾，也是對自己訓練方向的肯定；接下來李智凱也將與體操隊一同征戰杭州亞運以及攸關巴黎奧運資格的世錦賽。

中華隊另一名好手蕭佑然昨天則是以14.933分的成績超越東京奧運銅牌日本選手萱和磨，拿下鞍馬銅牌；男子跳馬決賽，頂著一頭爆炸頭上陣的曾為聖，則是以平均分14.416分拿下銀牌，助體操隊單日進帳一金一銀一銅。

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