暴雨續重創 土石流斷路 南投仁愛鄉成9孤島

南豐加油站爆發土石流，堆積的土石幾乎有加油站天花板高。（圖：讀者提供）

卡努颱風超大豪雨重創南投縣仁愛鄉，48小時內降下1055毫米雨量，土石流、洪流將全鄉切割成九座孤島，有部落斷水斷電三天，鄉長急著向縣府中央求援，呼籲國軍動員救災。蔡英文 總統昨指示國軍中部的第五作戰區指揮官進駐支援，行政院副院長鄭文燦也趕赴南投。

仁愛鄉長江子信前晚到安置中心安撫災民，昨天一早又繼續忙著指揮救災。他說，大雨從3日晚間不停地下，前天單日雨量達748毫米創下紀錄，驚人雨量讓各村落陸續爆發土石流，道路沖毀、路基流失，一路都是泥沙石塊。

「不只省道、縣道、鄉道，甚至農路都斷，就像人被斷手斷腳，還怎麼活？」江子信說，仁愛鄉被土石流和斷路，切成南豐、春陽、廬山、武界、力行、都達等九個孤島，居民受困其中，沒水、沒電甚至沒有通訊，他更擔心斷糧，雖然各部落啟動戰備糧，但能撐多久他也沒把握。他呼籲國軍動員救災，並由直升機運補物資及洗腎等慢性病患就醫治療。

南投縣長許淑華昨與中央災害應變中心連線視訊時，也向行政院長陳建仁當面請求派300名國軍協助救援仁愛鄉，搶通台14線，調派空勤總隊直升機後送災區的八名洗腎病人。但應變中心指受到天候影響，直升機無法前往救援，以搶通台14為首要任務。

台14線埔霧公路是仁愛鄉最重要的聯外道路，因嚴重土石流，從南豐村之後無法通行，許淑華昨一早勘災也被迫折返。

鄭文燦說，仁愛鄉是重災區，累積雨量超過1000毫米，災損效應非常大，還有部落未恢復通信。投89線、83線道路受損最嚴重，共22人受困。另有精英村一林姓村民前晚失聯，正在尋找。

300名國軍因工兵機具多，協助搶通投89線、83線，晚間又救出12人，只剩10人受困，但人已經聯繫上，暫無危險。公路總局則全力搶通台14線要道。許淑華說，已請鄉公所統計各村物資、水電、通訊需求，會請空勤總隊空投再分送到各村；台水、台電與中華電信也會優先搶通災區的電力和市話。鄭文燦承諾，對南投災情，包括農損從寬、從優補償。

卡努颱風過後引進的西南氣流，昨天上午大雨狂炸竹苗地區也造成多處淹水，三義鄉公所昨上午緊急宣布10點起停班課，苑裡鎮有植物人因住家淹水受困，消防員出動橡皮艇接運脫困。

苗栗縣消防局昨天上午8點半左右就陸續接獲民眾報案，苑裡鎮有多處淹水，有道路淹成「水路」，車輛只能小心翼翼涉水前行。另獲報一名植物人因住處淹水受困，家人無力協助搬運，經消防人員緊急用橡皮艇接運才脫困送醫。