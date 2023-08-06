十年來疫情最嚴峻 本土登革熱破千集中南台

本土登革熱疫情 持續升溫，根據衛福部疾管署統計，截至昨天為止，全台登革熱本土案例已突破千例，寫下十年來，登革熱疫情最嚴峻的紀錄。由於中南部連日豪大雨，造成各處積水，疾管署發言人曾淑慧直言，推估一周內，台灣病媒蚊指數會提高。

根據疾管署統計，登革熱本土病例昨新增44例，其中以台南市37例最多，其餘分別為雲林縣兩例、嘉義縣及高雄市各一例。目前全國累積1031例本土病例，台南市就占855例、雲林縣130例。全國累計九例重症、一例死亡，與前一周相比，並未新增。

長庚大學醫學 院公共衛生暨寄生蟲學科名譽教授陳維鈞表示，此次本土登革熱病例集中在南台灣，與南台灣本來就是病媒蚊盛行區有關，但需格外關注的是雲林本土登革熱病例，累計超過百例。雲林縣衛生局先前疫調，本土登革熱患者皆有古坑疫區旅遊史，本周已前進古坑疫區清消。

陳維鈞說，登革熱透過病媒蚊傳播，目前並沒有針對登革熱的治療方式，全球仍以控制病媒蚊孳生為防治重點。

曾淑慧表示，台灣常見的二種病媒蚊為埃及斑紋與白線斑蚊，其中埃及斑蚊傳播登革熱的風險高於白線斑紋，而埃及斑蚊多分布在嘉義以南，該區域風險相對高，但也提醒，全台都有白線斑蚊的分布，其他地區居民也不得掉以輕心。