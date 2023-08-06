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1/4 國中小學生過重 營養教育缺乏、家長觀念偏差

記者許政榆／台北6日電
國中小學生每四人就有一人屬於過胖或肥胖，專家指出，造成小胖童的原因與飲食營養教育不佳有關。（本報資料照片）
國中小學生每四人就有一人屬於過胖或肥胖，專家指出，造成小胖童的原因與飲食營養教育不佳有關。（本報資料照片）

台灣一半的成年人體重落在「過重」及「肥胖」區間，根據調查，台灣國中小的學童也深陷「小胖」危機，約每四名學童就有一人過重或肥胖。專家指出，影響孩童肥胖原因有三項，包括教科書未針對提供正確營養教育、家長不健康飲食觀念影響學童、營養午餐僅能兼顧孩童一天中的一餐等。

根據2020至2021年教育部國民及學前教育署調查，國小生過重及肥胖率為25.4%，等於每四人就有一人過重或肥胖；國中生過重及肥胖率為29.9%。

「從小到大，念書都沒念到營養知識。」癌症關懷基金會執行長黃翠華表示，台灣肥胖問題已眾所皆知，政府喊出飲食教育向下扎根，但年輕學子的飲食觀念還是非常差，年輕人依舊愛吃雞排、喝手搖飲。基金會曾赴學校推廣營養知識，事後卻有家長打電話到學校投訴，批評「小孩還在發育，不吃炸物怎麼長大？」

台灣營養基金會董事長黃青真說，國健署近年雖用「我的餐盤」推動均衡飲食觀念，但翻開國中小教科書，保健營養被歸在「健康體育」科目中，15個課程單元中僅一課談營養，導致學生從小沒有正確營養觀念，甚至負責制定公衛政策的醫師們，就讀醫學系期間，也沒有必修營養課程，輕忽營養與疾病間重要關聯性。

竹北中正國小營養師賴君亞說，國小高年級女生，對於體態意識很有自主意見，想要維持纖瘦體態，常常「吃一口飯就飽」，中午不吃飯，但下午肚子餓時卻猛吃零食、喝含糖飲料。

賴君亞說，依規定，高級中等學校，班級數40班以上需配置一位營養師，低於40班則由午餐秘書開菜單，委由配有營養師的學校協助審查。看似都有把關，但學童每天僅有一餐在學校用餐，回家後可能都打掉重練。

賴君亞說，孩子普遍不愛吃菜，營養午餐的菜色配置如果太過健康，常會造成過多剩食，導致菜色得加上一點「高油」感，如焗烤茄子，才有辦法獲得青睞，但也凸顯學童飲食多偏向高油、高糖。不良飲食習慣將埋下長大後增加罹患慢性疾病等風險。

肥胖 教育部 醫學

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