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才說看好Q3成長… 友達關台南2廠 200員工受影響

記者李泠秭／台北5日電
友達董事長彭双浪。（本報系資料庫）
友達董事長彭双浪。（本報系資料庫）

友達暨富采董事長彭双浪前日才在富采法說會表示看好第3季面板相關應用具成長性，4日傳裁員消息，友達澄清是鼓勵優退，並宣布正式關閉生產筆電、電視、監視器面板為主的台南C5D與C6C兩工廠，影響員工人數約200人。

友達今年3月至7月已啟動媒合計畫。友達強調，為了提升生產營運效率，才關閉台南C5D、C6C廠產線，目前統計約有百人選擇離職，另有百人選擇專案職務轉調，友達也將提供優於現行法規之優離方案。

友達傳出優退員工前一日，董事長彭双浪在富采法說會指出，看好第3季面板相關應用具成長性，隔日就爆出友達颱風夜裁員。據了解，友達台南科技工業區之C5D、C6C廠，以生產筆電、監視器、電視等面板產品為主，但員工指出，生產筆電的5代廠與電視的6代廠約有半年沒有訂單。

友達今年第2季稅後淨損48.07億元(台幣，下同，約1.51億台幣)，連五季虧損，虧損已較首季大幅收斂，每股淨損0.63元。第2季毛利率3.15%，中止連三季營業毛損，累計今年上半年稅後淨損157.18億元，每股淨損2.05元。

友達指出，考量終端需求及長期供需量縮影響，以布局市場新技術及高值化商品需求為主，審慎評估後，關閉台南C5D、C6C廠，產能規劃調度集中安排至其他產線生產。

友達日前法說會，彭双浪也表示，整體庫存水位健康，但整體產業鏈相對保守，旺季需求變化不是很大，看到客戶下單交期比較短，考驗面板廠運作效率與管理能力，需要更機動、更靈活調整因應市場變化。

他強調，在面板本業持續精進技術、與客戶合作，持續深耕非面板和場域經濟，在高成長領域包括車用系統、智慧服務、智慧醫療等會投入更多資源、更聚焦。

裁員 利率

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