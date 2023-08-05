金融資料上雲規定大幅鬆綁 確保戰時服務不斷

金融業委外辦法大鬆綁，提前至八月即可上路，且上雲規定大幅放寬。（本報資料照片）

台灣銀行、證券、保險 業，可以將更多資料放上雲端 。金管會3月時宣布金融業委外辦法大鬆綁，原本預計9月放行，提前至8月即可上路，且上雲規定大幅放寬，申請文件也從過去的十幾項縮減至六項，預計最快下周就可上路。

多家金融業者私下透露，鬆綁有另一層「戰略意義」：透過加速業者把金融資 料上雲，來為台海危機下，確保金融服務「不中斷」作準備。

金管會主委黃天牧4月下旬在財委會上答覆立委質詢時就指出，金管會因應台海情勢升溫，已展開金融機構兵推，烏克蘭因俄羅斯攻擊所採取的金融機構備援計畫，金管會也有了解；金融業者說，開放金融機構的資料能上雲，以免遭到攻擊時營運中斷，就是其中一個備援方式。

知情人士指出，俄烏之戰爆發後，兩岸情勢緊張，政府部會就展開金融服務不中斷沙盤推演，更多資料「上雲」是必走之路，一旦對岸直接攻擊台灣，除非全島電力系統癱瘓，否則只要能找到可啟動電力的地方，雲端資料就可運用來維繫金融服務不中斷，這比起資料不能上雲，只能儲放在各金融業總部或備援地，更能應變彈性。

金管會昨宣布全面放寬金融機構將資料放上雲端的規定，包括金融機構官網或去識別化大數據資料庫等資料，全部都可在免向金管會申請情況下，委任境外業者直接上雲。涉及客戶的個人資料包括存匯款、申辦房貸、信用卡、信貸等資料，在向金管會申請並獲得同意下，可以在境外上雲。

金融業者看好，上雲條件大幅鬆綁後，民眾將能得到更快速金融服務，尤其是未來金管會開放生成式AI運用後，上雲來強化效率和速度絕對是必要。

金管會昨宣布大幅鬆綁「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」，放寬雲端委外作業規定、簡化作業申請程序。根據鬆綁內容，未來除了涉及客戶對金融機構往來涉及個資的機密內容，可免向金管會申請，委任境外業者直接上雲。

金管會主秘蔡福隆指出，法規公布後，包括銀行、證券、保險等三個業別都會在兩周內正式上路；目前銀行速度最快，預定下周就可上路。

金融三業作業委外管理新規主要有三大重點，第一，建立以風險為基礎的作業委外管理架構；第二，簡化委外申請所需文件；第三，簡化委外申請相關流程。銀行局副局長林志吉說明，所謂的委託境外業者的定義，並非看註冊地，而是看作業地點。金管會接下來將在九月公布最新金融資安行動方案，以及最新版本的金融科技發展路徑圖。