降雨狂炸 中南部災情慘 廬山溫泉地基被淘空 雲林魚塭滅頂

南投縣仁愛鄉4日遭暴雨轟炸，造成多處道路中斷，省道台14線多處路段積水、出現泥流，公路總局持續搶通。圖為指標66公里處南豐路段。（中央社／公路總局提供）

中颱卡努遠離，但外圍環流雨量驚人，中南部災情嚴重，南投仁愛鄉多處坍方，廬山溫泉麗來飯店地基被大雨淘空，雲林縣萡子寮漁港海水倒灌，魚塭慘遭滅頂。南橫明霸克露橋因豪雨導致鋼便橋斷裂，雙向封閉，桃源區復興里等三里對外聯絡道路中斷。氣象局預估今山區仍有豪大雨，南投仁愛鄉、嘉義縣竹崎鄉、梅山鄉及阿里山 鄉，以及高雄那瑪夏、桃源等地今仍停班停課。

本報系聯合報報導，南投縣仁愛鄉截至昨晚累積雨量達740毫米，氣象局預估今天南投、台中、嘉義、雲林、高雄、屏東縣山區有大雨，慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。這波強降雨持續到今天上午，整體雨勢要到下周一趨緩。另外，東南部受沉降作用影響，下周一前仍有焚風發生，包括宜蘭、花蓮及台東都要留意高溫 。

卡努颱風暴風圈遠離台灣，災情卻陸續浮現。因大潮加上颱風影響，基隆外木山大武崙沙灘昨天堆滿浮木、海廢、浮石等，滿目瘡痍，近年最嚴重，預估至少三天才能清完，已先封閉。

昨谷關中橫便道3.9公里處大面積落石交通阻斷，坍方土石量多且邊坡不穩定，中橫便道今起封閉二至三天清理土石。南投縣仁愛鄉災情慘重，鄉長江子信說，全台雨量前十名仁愛鄉就有八個，且包辦前七名，台14線、台14甲線等多條重要道路爆發坍方、土石流，合歡山公路滾滾洪水 如瀑布直衝而下；力行產業道路土石流，大貨車差點被泥流吞噬，現場怵目驚心。

據中國時報報導，仁愛鄉長江子信表示，廬山溫泉區水悅館飯店遭爆發的土石流灌入，麗來飯店雖然歇業，仍派員留守，該飯店受到大雨洪流沖刷，飯店地基被掏空，已緊急撤離相關飯店的留守員工，因擔心崩塌造成更大危害，持續觀察監測中。 暴雨4日轟炸南投縣仁愛鄉，其中廬山溫泉區麗來溫泉飯店（圖）地基掏空流失，有倒塌風險，縣府觀光處指出，麗來飯店近年已歇業，參與埔里福興溫泉區遷建計畫，目前已無遊客入住、無人上班。（中央社／仁愛鄉公所提供）

另埔里鎮眉溪溪水暴漲，埔里守城橋橋基下陷，封閉禁止通行。仁愛鄉南豐、親愛、春陽、精英村土石流紅色警戒，埔里鎮蜈蚣里、福興里土石流黃色警戒，縣府和鄉鎮公所都密切關注災情，並做好人員撤離準備。