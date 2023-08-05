技職和實務脫節？學者籲設黑手大學

有學者認為，台灣水電市場不小，也有很多需要精進、不斷研究改良的技術，大學應該要設置水電系。(圖：樂知協會提供)

近日有學者拋出水電系及黑手大學的議題，有資工系教授提到，台灣的水電市場很大，技職體系應該成立「黑手大學」，而水電系便是其中一個科系，不然很多實務技術只能透過業界「私下傳承」；作家林立青則認為，要成立黑手大學，有三點目標須先釐清，不然大家考一堆證照，還是沒人要做水電。

而投入彰化縣偏鄉水電技藝逾六年的水電業師、聯鎰水電老闆楊樂祈認為，技職體系成立「黑手大學」、水電系很好，樂觀其成，但水電工實務技術要靠師徒制傳承，即便師傅肯教，但學生不一定想學。他說，要大學生來學水電，「太晚了」，最主要是心態問題，大學生頂著高學歷光環，會比較憧憬當個坐辦公桌、吹冷氣的上班族，也有家長認為「都讀到大學還去做工」不支持，能做下去的不多。

東海大學建築系畢業的UniHub有你好棒創辦人謝昆霖，在做室內設計，發包管理水電工程是家常便飯。他認為，水電是高度知識密集的工作，需要嚴謹的研究去支撐相關技術發展。台灣施工品質差，人工素質差，就是長期貶抑技職的重要，缺乏專業的知識體系在支撐技術，「水電應該納入高等教育 」，「水電工」不應該是「考不上大學的人」才從事的工作。

國立金門大學資訊工程學系助理教授陳鍾誠更拋出「黑手大學」的議題。他直言，想成立黑手大學，而水電領域就很適合「黑手大學」成立的科系。

陳鍾誠說，現在的技職大專校院，純實務的科系幾乎都被消滅，與業界脫節，「黑手大學」是重要的突破點，如果台灣沒辦法容許像水電科系在技職體系單獨成立的話，很多實務上的技術，就會變成只能透過業界「私下傳承」，但是其實水電市場很大，絕對足夠在很多技職大學裡面成立水電科系。

「做工的人」作者、「友洗社創」創辦人林立青認為，如果要成立黑手大學，要先確認目標是「能夠就業 」，還是「能寫研究案養教授」，還是「能夠吸引學生就讀好開課」，這三者是不一樣的。如果之後真的出現水電系和水電研究所，然後大家去考試考一堆證照，考完了還是沒有人做水電，依然無解。

基北區登記分發前總幹事、基隆市教育處顧問陳裕宏分析，「成立水電系」的說法，對技職教育有傷害。因不同階段的技職教育各有其教育目標。他說，水電屬於「職業教育」課程，應在高中階段實施，大學階段屬於「技術教育」課程，研究所階段則屬於「學術研究」課程。

東海大學建築系畢業的UniHub有你好棒創辦人謝昆霖則認為，提供一道餐幾百上千的餐飲業都有「餐旅大學」了，處理動輒好幾萬的水電為什麼只有「高工、高職」。現代的水電系要做的是高等教育，應該像醫學 系一樣，有通識課、基本水電知識、分組的專業課，同時有實作課和實習學分。

熟悉電力工程的橫渠產學聯盟秘書長暨台科電科技董事長許若仁表示，英美日有嚴格的證照考試，因此水電師傅收入很好，社會地位也不差。反觀台灣水電工程，沒有嚴格證照系統，人員素質沒有標準，地位不高，優秀的人也不願進來。