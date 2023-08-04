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台軍方2周2意外 中科院基地「餘藥銷毀閃燃」釀4傷

台灣新聞組／屏東4日電
中科院九鵬基地3日發生嚴重工安意外，送醫的張姓技術師全身95%2到3度燒燙傷，有生命危險。（記者劉學聖／攝影）
中科院九鵬基地3日發生嚴重工安意外，送醫的張姓技術師全身95%2到3度燒燙傷，有生命危險。（記者劉學聖／攝影）

繼上月24日基隆市祥豐營區爆炸釀9傷後，中山科學研究院屏東九鵬基地推進劑研製廠昨又因執行廢餘料銷毀時，不明原因發生火藥閃燃，瞬間攝氏3000度(華氏5432度)高溫火焰造成4名作業人員燒燙傷，送醫救治，其中2人較嚴重，分別受95%及61%面積2到3度燒燙傷；中科院表示，已成立專案小組調查原因、釐清責任。

總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統得知後至為關切人員傷勢，指示全力協助救治，務必給予最完善的醫療照顧，並盡速釐清肇事原因，確保作業安全。

中科院化學所長余鳳兒說，製作武器過程會產生廢餘料，每周定期銷毀，中科院規定執行火工作業要有證照，作業人員都有5到10年經驗，昨由39歲洪姓中校負責督導並帶領52歲張姓、45歲陳姓技術師及44歲潘姓助理研究員執行廢餘料銷毀，本來要執行4批，前兩批順利完成，第3批執行過程突閃燃，4人都受傷。

余鳳兒說，依銷毀標準作業程序，廢餘料會先收整好擺在廢料銷毀廠，執行作業時，由銷毀廠人員將廢料鋪平後，就退回150公尺遠的控制室，留下4人接線，完成後都退回控制室，才會送電引爆，昨布線後，還沒接電就發生火藥閃燃，4人被高溫火焰襲擊，原因不明。

傷勢最嚴重的張姓技術師全身95%面積兩到三度燒燙傷，就近送醫時，因喉頭水腫嚴重，緊急插管等急救後，與其他3名傷者轉送國軍高雄總醫院左營分院。分院長洪恭誠說，張姓技術師狀況危急，接下來幾天是關鍵期；陳姓技術師全身61%面積2到3度燒燙傷，洪姓中校40%面積2到3度燒燙傷，潘姓助理研究員耳後有5%的2到3度燒燙傷。

發生工安事故的九鵬基地推進劑研製廠，新建的拌、鑄藥廠房去年6月剛啟用，設備和國外相比毫不遜色。中科院院長張忠誠去年在啟用典禮曾提醒火炸藥拌鑄過程具高度風險，盼確依標準作業程序執行，不料仍發生重大意外。

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