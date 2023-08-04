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卡努襲台致4死 2萬戶停電 4日清晨解除陸上警報

台灣新聞組／台北4日電
台電廖姓外包商載著五名員工到山區施工，行經桃園復興區高義村雪霧鬧橋附近彎道，翻落邊坡下方約150公尺處，造成4死2傷事故。(記者曾增勳／翻攝)
台電廖姓外包商載著五名員工到山區施工，行經桃園復興區高義村雪霧鬧橋附近彎道，翻落邊坡下方約150公尺處，造成4死2傷事故。(記者曾增勳／翻攝)

中颱卡努來襲，全台4死1失蹤，逾2萬戶停電，海空交通大亂，其暴風圈在4日凌晨5時脫離台灣本島陸地，同時轉向135度，朝日本方向行進，中央氣象局4日清晨5時30分解除陸上颱風警報。

氣象局預估今中南部山區可能有豪大雨，離島有強陣風；農委會水保局發布台中、高雄和南投、嘉義縣山區土石流黃色警戒，嘉義阿里山鄉和高雄山區五行政區和台東綠島、蘭嶼停班停課。

颱風來襲期間，桃園未列入陸警範圍，台電外包商60歲廖姓老闆開車帶領5名員工，到台7線施做鐵塔改建工程，行經桃園復興區高義村雪霧鬧橋附近彎道，疑因路面濕滑、土石鬆動，翻落邊坡下方約150公尺處，6人摔出車外，車輛幾成廢鐵。廖和田姓員工、2名泰籍移工共4人送醫不治，另2人受輕重傷但無生命危險。

台電表示，昨向包商確認颱風天不出工，承攬包商也回報未出工，發生不幸深感遺憾，已派員關心協助。

台東風勢強勁，海濱公園知名景點國際地標「鳥巢」被吹垮，縣府緊急封閉。台東市等地上午颳焚風，一路飆到39.2℃，農民忙著灑水為作物降溫。海面風浪大，東河鄉都蘭村沙灘外海下午有1名40多歲張姓男遊客來自台北，疑似游泳遭大浪捲走，警消搜救，入夜仍未發現。

新北市新莊區中正路1處巷道鷹架被強風吹倒，21歲男子行經躲避不及，遭掉落玻璃割成輕傷，工務局勒令停工改善，也巡查汐止、淡水等風勢大的高風險區工地。三芝區北18縣道的路樹斷裂砸中62歲陳姓男子駕駛的賓士車，車頭半毀，幸無人受傷。

蔡英文總統昨由行政院長陳建仁陪同訪視中央災害應變中心，應變中心統計，颱風昨造成雙北、基隆、宜蘭等縣市停電2萬餘戶，已修復1萬9262戶。

氣象局預報員徐仲毅表示，卡努颱風今天逐漸遠離，沿海風浪還是很大；受西南風影響，苗栗以南昨晚雨勢已逐漸增加，將持續至明天清晨，中南部山區要留意局部豪大雨。

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