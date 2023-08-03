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裕隆70歲 執行長嚴陳莉蓮：擁抱新能源車

記者林海／苗栗3日電
裕隆70周年廠慶活動，執行長嚴陳莉蓮昨特別偕同女兒Michelle、兒子John出席，象徵傳承意義。(圖／裕隆提供)
裕隆70周年廠慶活動，執行長嚴陳莉蓮昨特別偕同女兒Michelle、兒子John出席，象徵傳承意義。(圖／裕隆提供)

台灣汽車大廠裕隆集團邁入70周年，執行長嚴陳莉蓮昨天表示，面對未來，會持續帶領裕隆集團各事業體轉型升級，共同迎向新能源車及移動服務的新趨勢，也期許全體同仁能繼續發揮團隊精神，跟上腳步，與集團一起成長茁壯。

裕隆在1953年由創辦人嚴慶齡在新店建廠，造出第一台吉普車，也開啟台灣汽車工業發展藍圖，至今累計生產超過270萬台國民車款；裕隆昨在三義工廠舉行裕隆70周年廠慶活動，嚴陳莉蓮特別偕同女兒Michelle、兒子John出席慶祝七十周年生日快樂，象徵傳承意義。

裕隆汽車在廠慶活動中特別展出青鳥、速利301、Cefiro以及第一代X-TRAIL等四部經典裕隆日產經典車，透過一台台裕隆經典車款，走歷裕隆70年來的人車生活故事與展望。

嚴陳莉蓮說，嚴慶齡與總裁吳舜文創辦裕隆汽車，開啟台灣汽車工業發展的逐夢路程，這段路程歷經波折困難，裕隆汽車仍謹記創辦人與總裁造車的使命，以及堅持台灣造車技術的理念，致力為台灣製造符合需求的國產車型，為台灣汽車工業做出貢獻，「這70年來，即使遇到困難，裕隆也不敢忘記創辦人與總裁的造車理念」。

裕隆表示，自1953年從新店工廠開始設立至今，秉持著產業共好精神，與技術合作、協力、經銷夥伴共同擘建台灣汽車價值鏈，持續精進創新車輛工程技術，一步一腳印貢獻並見證台灣汽車產業發展，提供滿足國人優質產品。

嚴陳莉蓮也說，要感謝合作夥伴日產汽車，以及各位協力廠與經銷商夥伴們，「我相信有各位的支持，裕隆集團會不斷創新前進，迎向下一個70年」。

裕隆表示，裕隆的70周年，也是台灣汽車工業發展70年，因此特別感念嚴慶齡與吳舜文從零開始，創立裕隆汽車，畢其心力與堅持造車夢想，發展台灣汽車工業與自主研發技術，擘畫台灣汽車價值鏈產業發展軌跡。

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