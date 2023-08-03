能源轉型進度全部落後 審計部指經濟部應檢討改進

政府力推能源轉型，但審計部近日指出，截至去年為止，包括太陽能、漁電共生、離岸風電、天然氣輸儲設施等重點推動項目，進度全都落後。圖為高雄興達火力電廠外太陽能發電設施。（記者劉學聖／攝影）

近年來政府力推能源轉型，但審計部近日公布中央政府總決算審核報告指出，截至去年為止，包括太陽能、漁電共生、離岸風電、天然氣 輸儲設施等重點推動項目，進度全都落後。

審計部報告指出，截至去年底，太陽光電達成率僅約八成六；漁電共生執行近三年，目標容量連一成都未達；離岸風電建置，到2025年估達成率僅六成八；天然氣儲槽容積天數，預計到2027年會趕不上法定天數。

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸直言，這代表政府的能源轉型政策出了很大問題，政府訂下2025年非核家園，再生能源占比要達20%，天然氣發電也要占50%，從農電共生到漁電共生都衍生不少問題，追根究柢就是政府先訂目標與時間，無法達標就心急，只能想方設法找地方開發太陽光電，形成浮濫開發：新建建築物屋頂要加裝太陽能板，甚至違章工廠加裝太陽能板就能就地合法，皆離譜至極，顯示過於躁進反不利能源轉型。

國民黨 立法院黨團總召曾銘宗也表示，審計部報告顯示蔡英文 政府的能源政策錯誤，造成的結果就是確定會缺電；請蔡政府現在就要面對錯誤、提出改善方法，不要想丟給明年選後的下任政府。

民進黨團副書記長洪申翰坦言，再生能源應該會在2026年達標，確實晚了一年左右；但他仍認為，現在是往全力發展再生能源的管道在前進，政府沒有怠惰。

據審計部報告，農委會規畫辦理漁電共生，及於埤塘圳路、漁業相關設施等水域空間設置太陽光電，進度更是嚴重落後。

能源局資料指出，2025年設置目標容量為5028.3MW，但去年度已完成併網，累計容量為464.8MW，僅占目標容量9.24%。其中漁電共生區域，農委會規畫2025年達到設置容量3511.7MW，但去年底累計設置容量僅282.5MW，占2025年設定目標容量僅約8%，執行進度非常緩慢。

除太陽能光電外，離岸風電同樣推動並不順利。審計部直指，海能、允能一期及二期、大彰化東南及西南等五個風場，去年度核配併網容量為1916MW，開發商均未依契約規定期程取得電業執照並商轉，工程進度嚴重落後，且能源局遲未查明廠商工程展延之合理性，或依約裁處逾期違約金，相關招商及履約管理作業有欠積極，經濟部應檢討改進。