屏東東隆宮水漫廟埕 民怨治水不到位

屏東東港2日積淹水嚴重，東隆宮重現「水漫廟埕」景象。（取材自東港好厝邊臉書）

受到超級月亮導致的年度大潮影響，高屏等地低窪地區昨海水倒灌，東港部分道路宛如小溪，東隆宮前出現「水漫廟埕」景象，居民抱怨治水未到位；高雄旗津包含渡輪站、老街、市場等多處積水，市府緊急抽水。

東港易受大潮影響，濱海船頭、東津里一帶道路逢大潮常被浸沒，昨天後寮溪海水倒灌，諸多道路淹水，水不斷從人孔蓋湧出，東隆宮也重現88水災時才有的溢滿廟埕景象，居民不解自從做水門後已經十多年沒淹了，為何這次淹得如此嚴重？

東津里長葉而項說，曾建議在後寮溪及第一大排匯流處設水閘門，但未獲採納，縣府規畫側溝排水閥可能無法擋住海水倒灌。水利處說，這兩天因超級月亮造成極大潮導致淹水，匯流處如設水閘門會阻礙排水，東港低漥區排溝水利調查已近尾聲，規畫在排溝洩水口加裝排水閘門或舌閥，解決水患。

高雄旗津大關路30巷、廟前路、旗津國中後方北汕及南汕等地，也因海水倒灌造成路面積水。居民說，昨天一早發現不斷有水流入屋內，出門查看，發現老街路面都泡在水中。

高雄市水利局指出，廟前路及大關路30巷採阻隔海水及截流方式，設置截流井、閘門及堤岸加高等設施，也在上竹巷設置兩座抽水站、渡船巷設置一座抽水站，積水已在上午9時後消退，並堆沙包防止海水倒灌，將研擬改善計畫解決海水倒灌問題。

中央氣象局恆春氣象站說，昨天和8月31日出現俗稱超級月亮的近距離滿月，發生在同個月中的第二次滿月稱為「藍月」，超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」相當罕見，因月球與地球距離變短，海水因月球更靠近地球，月球引力導致海水漲潮更明顯，導致天文大潮，前天和昨天潮位最高。