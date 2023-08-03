郭台銘看MLB張育成比賽 帶了家鄉台東土產蜜餞

鴻海創辦人郭台銘正在訪美，台北時間今（3）日快閃西雅圖，觀賞在美國大聯盟（MLB）打拼的我國棒球好手「國防部長」張育成的風采。(圖:郭台銘辦公室提供)

鴻海創辦人郭台銘 正在訪美，台北時間今（3）日快閃西雅圖，觀賞在美國大聯盟（MLB ）打拼的台灣棒球好手「國防部 長」張育成的風采。郭台銘辦公室表示，郭台銘親眼看到張育成走出低潮的連續第二場敲出安打，並成功盜上二壘，完成個人MLB生涯第5盜，刷新台灣球員的盜壘新紀錄。

郭辦表示，張育成在打擊準備區時，回頭發現在觀眾席上身穿紅襪隊球衣的郭台銘，張育成隨即揮手示意，郭台銘也站起來舉手比讚，給張育成加油打氣。

郭辦表示，比賽結束後，張育成到觀眾席，郭台銘準備了來自張育成家鄉台東的蜜餞等土產，張育成則是贈送自己親筆簽名的比賽球衣與球棒給郭台銘，也當場在郭台銘事先準備的經典賽比賽球上簽名，張育成也帶郭台銘至球場中央合影留念。

郭辦表示，郭台銘向張育成表達他對棒球界的熱愛與對張育成的支持，張育成向遠道而來觀賽的郭台銘回以熱情擁抱。兩人相見歡，聊到先前郭台銘支持宜蘭蓬萊國小少棒隊赴美比賽一事，張育成邀請郭台銘在年底義賣會上再續前緣，郭台銘也欣然接受，兩人更相約回台灣要再碰面。