世大運／台女將彭家楙反曲弓摘銅 男桌打進金牌戰

彭家楙世大運告別戰，奪下女子反曲弓銅牌。（圖：大專體總提供）

上屆世大運奪下1金1銅的射箭女將彭家楙，成都世大運再射下反曲弓女子個人賽銅牌，這面中華代表團昨天第一塊獎牌入袋後，包括桌球隊、韻律體操隊和跆拳道 隊都傳回好消息，中華男 籃也在分組最終戰扳倒地主大陸隊，一掃前兩戰大幅落敗低潮。

射箭隊向來是中華隊「獎牌庫」，2019年拿坡里世大運奪下1金1銀2銅，昨天彭家楙4強賽雖拚到「加射」落敗，但銅牌戰上演逆轉勝，輸掉首局下連趕3局，以6：2射下南韓李佳賢，帶著另面銅牌告別世大運。

確定奪勝後，彭家楙一手拿弓，一手比出半個愛心手勢，她燦笑說，很開心能和啟蒙教練歐翼分享喜悅，「他也是第一次在那麼大型的比賽，領導我接受比賽。」連同彭家楙壓軸的反曲弓女子個人賽銅牌在內，中華射箭隊本屆賽事收穫1銀3銅，彭家楙9月杭州亞運也將繼續挑戰頒獎台。

昨天中華韻律體操隊在團體單項3帶2球也帶回銅牌，壓軸出賽的桌球隊更打下男團金牌戰門票，今天晚上6點將和地主大陸隊爭金。

中華桌球男子隊和女子隊昨上午8強賽都過關，晉級4強確定有獎牌；晚間女子隊雖以0：3敗給地主，男子隊上演逆轉勝，在超過3小時馬拉松大戰以3：2氣走德國 ，連兩屆打進金牌戰。

中華男桌和德國的4強賽不只激戰5點，最後3點都打到決勝第5局，第三點的黎昕陽雖吞敗，但第四點的楊子儀在局數1：2落後下連趕2局，第五點的黃彥誠再「關門」成功，個人包辦2點勝利，成中華隊大功臣。