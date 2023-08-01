權勢性騷最重關3年 申訴期限延長 最快明年3/8上路

立法院會7月31日三讀修正通過性騷擾防治法部分條文，明確定義權勢性騷，並加重刑罰，最重處3年徒刑。圖為立委們在議場內持標語合影。(中央社)

立法院臨時會昨三讀通過性騷擾 防治法修正案，明確定義權勢性騷，延長申訴期限，最重可處三年徒刑，並三讀通過性別工作平等法修正案，更名性別平等工作法，最高負責人或雇用人經地方主管機關認定性騷可處1萬至100萬元罰鍰。衛福部保護司長張秀鴛說，最快明年3月8日擬定配套後上路。

性騷擾防治法修正，權勢性騷指對於因教育 、訓練、醫療、公務、業務、求職等受自己監督、照護、指導之人，利用權勢或機會性騷。

針對申訴時效，一般性騷為知悉事件起2年或發生起5年；權勢性騷為知悉事件起3年或發生起7年；若於未成年時發生，為成年後3年。乘人不及抗拒而親吻、擁抱或觸摸臀部、胸部或身體隱私 處，處2年以下徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金；利用權勢或機會，加重其刑至二分之一。

另外，擴大禁止揭露性騷被害人個資的適用範圍，媒體不得公開或揭露被害人姓名或其他足以識別身分資訊，同時提高罰則，處6萬至60萬元罰鍰，令限期改正，屆期未改正得按次處罰。

政府機關、部隊、學校及警察機關等所屬公共場所，應採取性騷防治措施，若機關在性騷發生時知悉，應協助被害人申訴及保全證據、通知警察機關到場處理，並檢討場所安全；若發生後才知悉，應採取糾正及補救措施。

性別平等工作法也增訂權勢性騷定義，指對於因雇用、求職或執行職務關係受自己指揮、監督之人，利用權勢或機會性騷。若性騷被申訴人具權勢地位且情節重大，調查期間有先停止或調整職務必要時，雇主得暫時停止或調整被申訴人職務；經調查認定性騷且情節重大，雇主知悉結果30日內不經預告終止勞動契約。

性騷行為人因權勢性騷應負損害賠償責任時，法院得因被害者請求，依侵害情節酌定損害額一至三倍懲罰性賠償金；若行為人為負責人或雇主，被害人得請求損害額三到五倍懲罰性賠償金。

受雇者30人以上工作場所應訂定性騷防制措施、申訴及懲戒規範，修法增訂受雇者10人以上未滿30人工作場所，應訂定性騷申訴管道，並在工作場所公開揭示。

發生在工作場所的性騷，除校園性騷依性別平等教育法處理，其餘依性別平等工作法處理。