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修法三讀 吸毒、累犯可進外役監遭批

記者鄭媁、王聖藜／台北1日電
國民黨立院黨團指出，民進黨版外役監還有很多疏漏之處。國民黨團立委林為洲（中）、台北市議員游淑慧（左）、新北市議員林國春（右）7月31日在立法院舉行「外役監修法 民進黨還在打假球」記者會。(記者蘇健忠／攝影)
國民黨立院黨團指出，民進黨版外役監還有很多疏漏之處。國民黨團立委林為洲（中）、台北市議員游淑慧（左）、新北市議員林國春（右）7月31日在立法院舉行「外役監修法 民進黨還在打假球」記者會。(記者蘇健忠／攝影)

殺警犯調外役監惹議，立法院臨時會昨三讀通過外役監條例部分條文修正案，加嚴遴選要件，受刑人須符合有期徒刑執行逾三分之一、累犯逾二分之一；有悛悔實據且1年內符合可提報假釋的刑期；在監表現良好且無危害公共秩序、社會安全之虞等3項要件，始得遴選。不可遴選條件由現行6款擴充到15款。

國民黨立委林為洲說，朝野有共識排除重罪犯進入外役監，遺憾的是民進黨不願排除累犯，還放寬讓吸毒者、毒品持有者能進外役監，「一個月可放假兩天回家吸毒，戒得掉嗎？」

民眾黨立委邱臣遠質疑，執政黨否決在野黨的「累犯一律排除」，執意保留現有「累犯但書」。時代力量立委邱顯智說，時力主張刪除特優縮刑制、增訂個案過苛調節條款，遺憾未獲其他黨團支持。

法務部表示，毒品刑事政策轉趨以治療代替處罰，單純持有、施用得參與遴選至開放式機構接受戒癮治療；現行制度原則上已排除累犯，僅開放前案為六月以下有期徒累犯報名。

現行規定，不得遴選者包括毒品犯、性侵犯、脫逃犯、家庭暴力犯、因犯罪而撤銷假釋、另有保安處分待執行等。修法大幅增加不得遴選的消極要件，包括故意犯罪致死、所犯10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪、犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒少性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例（單純施用、持有毒品種子不在此限）、人口販運防制法等。

國民黨立院黨團和時力黨團版本主張，增加犯貪汙治罪條例或重大經濟犯罪，未依法沒收或追繳犯罪所得，不得遴選；經協商後民進黨團納入，獲表決通過。

新法明定，犯貪汙治罪條例第五條第一項，或證券交易法、銀行法、金融控管公司法、票券金融管理法、信託業法、信用合作社法、保險法、農業金融法、證券投資信託及顧問法，最輕本刑七年以上有期徒刑，不得遴選；但無犯罪所得或屬個人犯罪所得已全部依法沒收或追徵，不在此限。

另外，增列淘汰事由，若外役監服刑者違反返家探視規定，或妨害外役監秩序或安全行為情節重大；或受傷、罹患疾病，致不適於外役監執行，經矯正署核准解送其他監獄。

毒品 性侵 國民黨

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