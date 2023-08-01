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4成遲緩兒苦等評估 恐錯失黃金治療期

記者朱冠諭、趙容萱／連線1日電
台灣遲緩兒聯合評估醫療資源不足，疫後更塞車，家長急破頭。(記者朱冠諭／攝影)
台灣遲緩兒聯合評估醫療資源不足，疫後更塞車，家長急破頭。(記者朱冠諭／攝影)

我國疑似發展遲緩兒的通報個案去年突破3萬人，10年增加近一倍，但完成聯合評估共1萬8978人，僅占通報6成。醫界指出，因醫療資源嚴重不足，等待聯評和治療常超過半年，很容易錯失3至6歲黃金治療期；醫院預約門診總是爆滿，有家長形容：「像是在搶熱門演唱會門票」。

衛福部社會及家庭署統計，2011年全國通報疑似發展遲緩個案為1萬5848名，去年已達3萬907名，10年增加近一倍。儘管中央補助增加，醫界和地方政府直言是杯水車薪，仍有4成兒童未完成評估，部立桃園醫院復健醫學部主任李偉強表示，國內相關醫療資源仍嚴重不足。

新冠疫情前台中市聯評人數3346人，預估到今年將攀升到約5000人。設置兒童聯評中心的醫院雖已擴增到10家，但仍幾乎家家爆滿，預約平均需等待半年。台中榮總早在5月底就在網站公告，聯評門診至11月都已額滿，且不開放候補；中國醫藥大學兒童醫院兒童聯合評估中心官網也建議家長，若沒預約到合適時間，請改洽他院。

台中不僅市區各大醫院塞爆，海線的童綜合醫院也人滿為患，平均要排隊半年。童綜合醫院兒童復健科主任葉怡嘉表示，台中雖已擴大到10家醫院，但名額仍有限，要排隊約半年才能排到。

台中海線的光田綜合醫院也排到年底，相當搶手。負責的兒科主治醫師黃婉愉表示，現在家長生得少，每個孩子都是寶，以前長輩可能覺得「大雞慢啼」沒什麼，現在年輕父母多會留意孩子認知、情緒是否有遲緩或困擾，兒童發展評估愈來愈受到重視。

部桃兒童早療中心執行副主任葉采青說，包括物理、心理、語言等四項單科評估加治療，今年一個月案量約3000人次，比疫情前更多一點。

疫後聯合評估需求個案攀升，葉怡嘉推測有3大原因，可能和疫情期間孩子多半在家，相對缺乏刺激且與人互動較少有關，其次是家長過度保護孩子，少落地行走、爬，以及過早3Ｃ教養有關。

桃園市六歲以下疑似發展遲緩通報個案，近兩年都逾2600人，但目前僅林口長庚、部立桃園醫院和新屋分院三家醫院設置聯評中心，六都中墊底。葉采青透露，中央原規畫桃園今年增設兩家聯評中心，但醫院意願不高，其中一家不了了之。

桃園市副市長王明鉅表示，早療橫跨多個領域、成本又高，通常要醫學中心等級的醫院才能承擔虧損，加上專精早療領域的物理治療師、語言治療師、復健科醫師等人才遠遠不足，導致早療資源無法擴散普及。

衛福部長薛瑞元表示，目前已規畫優化兒童健康網政策，今年預計投入台幣7億元、明年20億元，用於降低新生兒、兒童死亡率，以及幼兒發展遲緩的診斷、追蹤、轉介等服務；將增加幼兒專責醫師，自新生兒開始追蹤生長發育、疫苗接種等，當發現幼兒出現發展遲緩時，應於3歲前完成評估，適時提供早期療育，改善發展遲緩問題。

早療破網誰來補 製表／朱冠諭
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