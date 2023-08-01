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最新非自住房屋統計 囤房族變多 超過54萬人

記者翁至威／台北1日電
行政院會7月6日通過房屋稅差別稅率2.0方案，內政部長林右昌（中）表示，住宅政策是長期課題，政策是多元且具延續性，這幾年一直在做。(中央社)
行政院會7月6日通過房屋稅差別稅率2.0方案，內政部長林右昌（中）表示，住宅政策是長期課題，政策是多元且具延續性，這幾年一直在做。(中央社)

財政部昨日公布最新非自住住家房屋統計，截至今年6月30日，全國有超過54萬人囤房，比去年增加近2萬人，主要以囤房2戶為分水嶺，囤房2戶、1戶者增加，囤房3戶以上者減少，其中持有10戶以上的囤房大戶共1608人，比去年減少51人。

財政部官員分析，近年整體呈現囤房多戶者略減、囤房一至二戶者增加，變動原因可能是因為買賣、繼承或變更房屋使用，在稅制面可能因財政部加強查核囤房者租賃所得、地方政府陸續實施囤房稅等，促使大戶釋出名下房屋。

財政部日前宣布推出囤房稅2.0，將非自住住家稅率自現行1.5％至3.6％間，調升至2％至4.8％，盼透過加重稅率促使空屋釋出，使房屋稅制更趨合理，外界關注囤房情形。

以個人歸戶來看，全國共54萬5586人持有非自住住家用房屋，比去年增加近2萬人。其中囤房1至2戶者共50萬9624人，比去年增加逾2萬人，是囤房族增加的主因；至於囤房3戶以上者共3萬5962人，比去年減少745人，其中囤房10戶以上的大戶，今年共1608人，比去年減少51人。

若以家戶歸戶，將本人、配偶、未成年子女合併計算，全國有約51萬戶囤房，比去年的49萬戶增加約2萬戶；其中有2,019戶持有10戶以上，比去年減少91戶，與個人歸戶呈現類似趨勢。

財政部另採縣市歸戶統計至去年底，各縣市囤房人數前4名依序為新北市7.6萬人、台中市6.5萬人、高雄市5.9萬人、台北市5.6萬人，各縣市亦大致呈現囤房多戶者減少、囤房1戶者增加。

財政部

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