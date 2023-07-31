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日本畫家阪脇郁子訪台 與沈禎對談華日藝術

記者葉冠妤／台北31日電
2023遠東藝術人文講座《在我眼裡的 華日藝術—阪脇郁子x沈禎 名家對談》，本月29日於遠東飯店舉行，徐元智先生紀念基金會執行長董麗貞（中）與兩位藝術家阪脇郁子（左）及沈禎（右）合影。(記者潘俊宏／攝影)
2023遠東藝術人文講座《在我眼裡的 華日藝術—阪脇郁子x沈禎 名家對談》，本月29日於遠東飯店舉行，徐元智先生紀念基金會執行長董麗貞（中）與兩位藝術家阪脇郁子（左）及沈禎（右）合影。(記者潘俊宏／攝影)

日本畫家阪脇郁子（SAKAWAKI IKUKO）應遠東集團徐元智紀念基金會之邀訪台，上周六以「在我眼裡的華日藝術」為題，與台灣畫家、現任中華民國畫學會理事長沈禎進行對談，沈禎即席創作「鍾馗」驚豔全場。不同文化背景的兩人，以不同視角暢談創作理念與期許，帶來精彩的美學饗宴。

阪脇郁子分別在京都及中國北京學習水墨畫及鉛筆畫，同時擅長油彩畫。她以細膩筆觸描繪出「藝妓」中最優秀等級的「太夫」，作品「菊川大夫」於2019年獲得Women's Forum巴黎總部收藏。中華民國畫學會理事長、中華兩岸文化藝術基金會副會長沈禎，以水墨人物畫見長，作品之一「中華聖母」榮獲羅馬梵諦岡教廷收藏。

妙語如珠的沈禎自述生於台東，自小愛畫畫，進入政戰學校藝術系就讀前，未曾受過正規訓練；出身京都和服世家的阪脇郁子，在傳統文化薰陶下成長，讀美術大學，研修室內設計，卻於48歲時才真正進入繪畫世界。阪脇郁子說，作畫是她存在的理由，能鎮日在家作畫，享受獨處的珍貴時光，完成設定的畫作目標，便是她的生活樂趣。沈禎則說，畫畫能釋放情緒、忘卻煩惱，透過畫作傳遞正能量，是他對人生的追求。

談及華日藝術的相似與相異，阪脇郁子指出，人與精神合一的中國畫，特別能在線條上展現氣勢、力量，日本畫則顯得平靜，與民族性有關。沈禎認為，日本畫早期雖受中國水墨畫影響，但後來創造自身風格，發展為日本「南畫」。

遠東集團徐元智先生紀念基金會新任執行長董麗貞除了對阪脇郁子及沈禎兩位日華藝術家表達謝忱，並表示，遠東集團對於提升台灣經濟、建築、藝術、文化、教育、餐廚服務等面向，投入龐大資源與人力，期許能成為台灣文化發展強而有力的後盾。未來仍將持續規畫建築、藝術、人文系列活動，以提升國人生活品質及文化涵養。

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