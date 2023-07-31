警政署阻警消運動會選手舉國旗 外交部挨批自貶國格

苗栗縣消防局第二救災救護大隊竹南分隊隊員許顥瀚（左）參加世界警消運動會，在自由式角力項目奪下台灣第一面金牌。(取材自消防署臉書)

自費參加世界警察消防運動會的消防員，在運動會開幕式發生舉國旗爭議，時代力量發言人余佳蒨30日說，外交部放任這樣自貶國格的事情發生，實在讓人匪夷所思，相關單位應該避免自我審查、矮化情況屢屢發生，不應讓部分政府單位成為台灣走向世界的絆腳石。

本報系聯合報報導，時代力量發布新聞稿指出，由消防員組成的「台灣先鋒者」自費前往加拿大 ，參加2023年世界警察消防運動會，開幕活動時，因為團服有國旗樣式及攜帶國旗入場，遭警政署官員制止，強調只能在奧會模式下使用中華奧會旗幟。

余佳蒨表示，當台灣努力以「TAIWAN」之名走向國際時，如今卻發生警政機關自我審查，矮化國家尊嚴之舉，不免令人感到遺憾。

對此，台北中國時報報導，警政署前晚表示，因為是採奧會模式參加，才善意提醒選手。行政院副院長鄭文燦指出，行政院支持「非正式儀式」可以拿國旗；但若是正式儀式，就須按照主辦方規定，包括名稱、會旗等。

報導說，警政署強調，台灣沒有被矮化，在參賽前即向大會說明隊名為「CHINESE TAIPEI」，入場順序以「TPE」排在「T」組，主辦方承諾會依奧會模式，同時要求依奧會模式進場，避免衍生爭議，代表團會再向自費選手溝通。

聯合報報導，余佳蒨指出，回顧2009年的世界警消運動會，同樣在加拿大舉辦，內政部 警政署所組隊的代表團，可以透過外交部事前的協調準備，拿著國旗進場，高舉「TAIWAN」銜牌；14年後國際局勢丕變，當世界逐漸看見台灣，卻發生內政部警政署在參與國際活動時選擇自我矮化。

余佳蒨說，雖然內政部長林右昌緊急回應不用顧慮，可拿出國旗，但外交部未置一詞，放任這樣自貶國格的事情發生，實在讓人匪夷所思。

余佳蒨說，蔡英文 總統、行政院長陳建仁應該請外交部、體育署等相關部會，針對類似情事給予相關協助，同時時代力量將會持續努力推動台灣國家正常化，讓台灣之名走向世界，讓世界看見台灣。