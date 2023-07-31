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前瞻建設千億豪擲高市 是北市7倍 北市府：盼不分顏色

台灣新聞組／高雄31日電
高雄申請前瞻計畫項目以軌道建設為大宗，圖為捷運岡山路竹延伸線工程。(本報資料照片)
高雄申請前瞻計畫項目以軌道建設為大宗，圖為捷運岡山路竹延伸線工程。(本報資料照片)

前瞻建設被外界質疑如「錢坑建設」，地方要負擔高額自籌款，中央補助地方5358億元（台幣，下同，約171億美元），光民進黨執政5縣市囊括近4成經費，其中，高雄市獲得1265億元高額補助，將近台北市184億元補助款的7倍。北市府發言人殷瑋說，希望中央補助公平合理，無分顏色；高市府表示，地方建設沒有顏色之分。

高雄市獲得上千億補助用在哪些項目？高市府表示，高雄申請前瞻計畫項目以軌道建設為大宗，目前進行中的前瞻基礎建設軌道預算，包括岡山路竹延伸線（1階）、岡山路竹延伸線（2A階）、都會黃線，總經費1671.89億元，中央補助947.62億元，除軌道建設占比最高，其次是水環境建設及城鄉建設。

外界質疑，高雄前鎮漁港改建獲得前瞻全額補助，從3000萬擴增至81億元。漁業署副署長王正芳表示，前鎮漁港屬農委會主管第一類漁港，委託高雄市政府代管，當初市府所提3000萬餘元是為維護漁港基本運作及例行性泊地疏浚使用，行政院前院長蘇貞昌2019年指示應有全盤更新計畫，漁業署提出專案，陸續投入81億元經費進行前鎮漁港環境提升。

「天啊，台北比高雄少了千億元，氣死我了。」國民黨台北市議員游淑慧說，台北市獲得的補助是六都最少、全國第九，相較於高雄，中央顯然就是虧待台北市，毫無公平性可言。

高市府發言人周璟瑜說，過去國民黨執政過度重北輕南，導致現在台北市建設發展幅度遠超過其他縣市，如今高雄好不容易力拚產業轉型，獲中央支持，外界不應只單看執政縣市顏色而曲解。

民進黨高雄市議員林智鴻表示，北市府整體資產超過11兆，1年總預算就比高雄多出整整340億元，北市府的問題在於長年未積極爭取前瞻預算。

國民黨高雄市議員許采蓁說，前瞻透過建設平衡南北發展，避免人口過度往北集中，初始立意是好的，但高雄市今年近2400億債務，一直是全台最高，高雄僅利息就需編列23億元，大量軌道建設也增加財政負擔，中央給高雄高額補助，後續該如何達到該有的效益及後續如何維管，才是重點。

國民黨高雄市議員白喬茵說，高雄市長陳其邁一直是蔡英文總統最疼惜的子弟兵，「要五毛給一千」，但前瞻預算並不是憑空掉下來，每一項建設還需要地方自籌款，地方父母官切記不要債留曾孫。

預算 國民黨 民進黨

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