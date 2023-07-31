長者就醫等半天 偏鄉幸福巴士難應急

交通部雖推出「噗噗共乘」服務，但民團卻指出，不管是噗噗共乘或幸福巴士，仍未找到高齡者的真正需求，實際成效不如預期。(本報資料照片)

為解決偏鄉交通問題，交通部近年陸續推動幸福巴士、幸福小黃和「噗噗共乘」。政府指偏鄉公共運輸涵蓋率已提升至逾九成，但不少偏鄉居民和民團均表示，因即時性及連貫性不足，實際幫助範圍其實有限，農忙時期或觀光 旺季也幾乎沒人力可執行共享運輸。

交通部日前在行政院會報告「偏鄉交通幸福巴士行無礙」，指近幾年公路總局積極推動偏鄉幸福巴士及幸福小黃，採預約制、到宅服務，將偏鄉公共運輸涵蓋率由2016年的7成，提升到今年6月底約9成2，在164個鄉鎮推出433條路線；另鬆綁法規導入民間資源，讓在地個人或團體可參與公共交通服務，促進地方創生，2018年起交通部科技顧問室在花蓮縣、台東縣試辦共享運輸噗噗共乘。

但偏鄉居民生活形態差異大，同一套模式無法滿足所有人需求。老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，不管是噗噗共乘或幸福巴士，仍未找到高齡者的真正需求，實際成效不如預期；又因偏鄉多為小範圍服務，政府部門難以看出問題，在可近性、覆蓋率、多元性和安全性都還有很大的進步空間，她呼籲政府對偏鄉及長者交通需求應有更多元想像。

張淑卿說，偏鄉長者交通需求主要在即時性及連貫性，但當地公車往往一、兩小時一班，且站牌距離遠。

此外，偏鄉共乘實際僅少數部落能落實，車輛和居民需求不成正比，若未提前一天或半天預約，往往無法叫到車；但偏鄉長者臨時就醫需求性高，若路線與機動性無法滿足需求，自然無法讓資源達到最大成效。

衛福部統計，偏鄉就醫路程費時，以花東、南部為多；從醫療資源配比來看，東部、南部醫學 中心也相對低，死亡率較北部高出3、4成。

台灣癌症 基金會總監馬吟津說，偏鄉因銀髮癌友比率高、就醫往返時間成本高、獨自就醫比率高，根據該會2019年就醫可近性調查，偏鄉有7成癌友因「3高」等因素有萌生中斷治療的念頭。

長期關注偏鄉交通的逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授侯勝宗指出，噗噗共乘因屬導入型的實驗計畫，還非正式政策，若不能與政策介接，充其量是「外掛型」，且沒有穩健的財源，永續經營就是難題。

有當地民眾說，交通部前年有條件鬆綁規定，讓偏鄉白牌車或個體戶就地合法，期盼當地居民投入噗噗共乘，但當地有生產力的中壯年幾乎都在山區務農，加上駕駛時間幾乎整天被綁住，讓有意投入者望之卻步，農忙時期或觀光旺季，幾乎沒有人力。

交通部科技顧問室主任王穆衡表示，偏鄉因交通需求量不大，難有運輸業願意經營，噗噗共乘屬實驗示範性質，近年陸續配合鬆綁法令，已建立一套經營模式，像以特許方式輔導在地車輛轉為商用車、輔導當地有意願兼職者考過職業駕駛資格、建立經營系統、讓當地社團以合作社方式申請經營。目前平均每鄉鎮約10人投入服務，各縣市也可依花東模式來經營。