提升癌症投藥效率 次世代基因定序將納健保

精準抗癌減負擔 健保署29日宣布，最快明年第二季將次世代基因定序納入健保，加速癌症患者精準投藥。(本報資料照片)

癌症 標靶藥物價格昂貴，次世代基因定序（NGS）能協助找出患者基因突變位點，提高投藥效果。但健保 僅給付藥品，並未配套給付次世代基因定序檢查，患者得自費約逾10萬(約3158美元)，才能幫助自己不要走冤枉路，遭不少病友團體及醫學界專家詬病。健保署署長石崇良昨天表示，最快明年第二季次世代基因定序將納入健保，給付方案最快今年底提出。

癌症連41年位居台灣人死因首位，2022年因癌症死亡人數有5萬1927人，醫學界積極找尋治療癌症方式，近年標靶藥物、免疫療法是最常見的癌症治療利器，但這些療法價格不菲，若要提升投藥效率，得先透過基因檢測 ，找到藥物對應的基因突變位點。

●價格不菲 一次檢測逾10萬

目前健保給付的基因檢測多屬「單一基因檢測」，每做一個基因給付一次，以肺癌為例，已知就有7種基因突變，如EGFR、ALK、KRAS等，每種基因突變對應藥物不盡相同，聯合報健康事業部今年4月舉辦年度癌症論壇，多位專家即倡議，健保應給付一次可檢測50到60個基因的次世代基因定序，早點抓出標的，早點投藥。

但次世代基因定序價格不菲，一次要價約逾10萬，目前已知基因突變且對應藥物多的癌種，是位居我國10大癌症第二位的肺癌，像1顆要價8000元、每月治療費達15萬的肺癌標靶藥「泰格莎」，對應的基因就是EGFR，台灣肺腺癌患者也大多是該基因突變，藥價高又要給付基因檢測費，讓健保署將其納保有所疑慮。

●肺癌、乳癌 優先考慮給付

不過，石崇良昨天宣布，次世代基因定序最快明年第二季納入健保，從新藥新科技的總額中支出，至於適用哪些癌種以及給付金額，將與專家小組討論，年底前將有進一步規畫方案。

石崇良說，癌藥發展愈來愈多，有更多藥物需要搭配基因定序，以往健保給付的基因檢查都僅有單一位點，次世代基因定序可採多位點檢測，特別是肺癌、乳癌已知引發疾病的基因相較於其他癌種多，已研發出的癌藥也多，將是優先考慮納給付的癌種。

●日本南韓作法 有條件納保