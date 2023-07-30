法務部科偵法草案送審 可植「木馬」蒐證

法務部研擬的「科技偵查及保障法」新草案已完成，未來M化車取證須先向法院聲請許可。(記者林澔一／攝影)

詐騙、洗錢等犯罪都早已科技化，但執法人員新的科技偵查手段卻常因欠缺法源而受挫，法務部研擬的「科技偵查及保障法」草案已完成，未來以科技偵蒐時，包括網路電話監聽、M化車取證等，須先向法院聲請取得法官許可書，讓科技偵蒐成果可當合法證據，草案已於本月初送行政院審查，實務界、學界都呼籲政府盡速立法。

此外，針對組織暴力犯罪 有營救被害人急迫性時，法務部也提出把GPS、M化車及熱顯像儀等科偵手段納入組織犯罪條例新增修法範圍，相關草案也已送行政院審查，採雙軌並行方式，希望盡快補漏洞。

目前我國實務上常見科技偵查項目包括網路電話、空拍機、GPS、熱顯像儀、高倍望遠鏡，甚至以「M化車」、基地台三角定位等方式，定位、追蹤、拍照、監控犯罪嫌犯的行蹤、對話；技術上是現行檢警人員已有的辦案手段，但因缺乏法源依據，透過GPS、M化車監控嫌犯行蹤取得的證據，曾被法院視為非法取得，讓嫌犯逃過法律制裁，包括檢警、法官跟學者早已呼籲政府重視此問題、盡速立法解決。

本報系聯合報4月間曾報導台灣詐團科技化跑在執法者前面，對於運用科技偵查對抗犯罪，學者形容政府立法腳步有如用UBike追高鐵；各界要求盡速立法聲浪再起，法務部過去幾個月密集開會研商，官員證實，已在本月初送出草案，待行政院審查。

科技偵查的「重中之重」，屬於網路電話監聽，目前有關手機、室內電話的監聽法規在通訊保障監察法，要向法院取得監聽票，但利用LINE等網路電話通訊的監聽，卻成為偵查死角。在法務部提出的「科技偵查及保障法」草案中，檢警可透過「植入木馬程式」對網路通訊進行遠端監控，但要比照現行聲請監聽票程序，由檢方向法院聲請取得許可書才能進行。

此外，使用GPS、空拍機或熱顯像儀等，從室外對室內空間進行監控，因侵犯隱私 危害較大，並非所有犯罪適用，僅限中、重度犯罪，如走私毒品、槍枝、擄人勒贖等，同樣須先通過法官審核。草案中也明列被偵查對象不服處分時的司法救濟方式。

過去曾發生海巡署士官長王育洋為查緝私菸，擅自在嫌犯車下裝GPS，結果反被控妨害秘密罪，法院認定是公務員無故竊錄他人非公開活動，侵犯隱私權，判拘役50日，緩刑2年，檢察總長雖兩度聲請非常上訴都被駁回。

此外，警方八年前透過M化車破獲詐團案，卻因M化車蒐證問題判無罪，三年前法官在判決中提醒，包括「M化車」在內的科技偵查方式，其犯罪追訴與權利保障的平衡點，有賴立法機關睿智考量，並盡速衡酌、決定。

法務部曾於2020草擬「科技偵查法」草案，但當時草案規定警察、調查員可自行以空拍機蒐證，超過30天才需向檢察官 報請核備繼續；使用GPS蒐證，也以檢察官許可為原則，逾兩個月才需向法院聲請延長。草案一出爐，就引發侵害人權的疑慮，停擺多時也讓修法延宕至今；法務部如今提出新草案，何時能完成立法，考驗政府態度。