全球研發中心啟用 台積：根留台灣

台積電昨舉行全球研發中心啟用典禮，由董事長劉德音（右）和總裁魏哲家（左二）主持，創辦人張忠謀（右二）、行政院長陳建仁（中）、經濟部長王美花（左）出席典禮。（圖：台積電提供）

台積電 全球研發中心28日正式啟用，總裁魏哲家指出：「創辦人張忠謀過去一直告誡我們不要做秀，但今天台積電要藉這個開幕典禮，向台灣人民展現台積電根留台灣的決心，『沒有』移出台灣、『沒有』掏空台灣」。

台積電全球研發中心特地邀請張忠謀二度「回家」參加台積電盛典，前一次是他2018年6月退休 後的第二年參加台積電運動會，這次則是首次回到台積電公司內部參加全球研發中心落成啟用，見證台積電在先進製程和基礎研究的重大里程碑。

台積張忠謀致詞時，特別向台積研發和營運人員致敬，並說：「因為有你們對台積電的貢獻，進而對世界的半導體產業到世界經濟都做出很大貢獻，也因為有你們的貢獻，台積電成為兵家必爭之地！」

張忠謀引述他正撰寫自傳的故事，說英國海軍在19世紀非常厲害，到了20世紀才有海軍部並建了自己的大樓，後來就走下坡了，他勉勵台積電的研發團隊，不要走英國海軍的路。

張忠謀感嘆，台灣很多科技公司沒有自主技術。台積電也一度面臨誘惑：飛利浦提出要以技術作股，誘惑台積電使用他們的技術來互相授權發展，台積堅決拒絕，雖接受支付飛利浦高額授權費，但保有技術自主，並在5至10年中享受專利權和矽智財的大陽傘保護，避開專利權紛擾。

台積電原本邀請蔡英文 總統出席全球研發中心啟用典禮，但因蔡總統確診且身體不適，而改由行政院長陳建仁出席，包含國科會主委吳政忠、經濟部長王美花、新竹縣長楊文科也都出席；台積電廣邀客戶、研發夥伴、大專院校、設計生態系統合作夥伴與產業公協會代表參加。此外，將苗栗銅鑼科學園區租地權釋出給台積電的力積電董事長黃崇仁也應邀參與。

王美花表示，台積電全球研發中心正式啟用是台灣半導體產業不斷發展的成果，「過往去台化的言論可以休矣」，台灣半導體產業將持續壯大，布局全球。

魏哲家向創辦人張忠謀表達最高的敬意與感謝，他說，在張忠謀30多年的領導下，台積電才能有這樣成就，經營團隊也會謹守張忠謀給出的技術領導力、卓越製造、客戶信賴等三項原則，希望不會辜負張忠謀的期待。