拒當陽交附女 竹女校友逾千人連署反彈

國立陽明交通大學近期找上新竹女中洽談改隸附屬中學。（報系資料照）

國立陽明交通大學有意和國立新竹女中合作，將竹女改隸為附屬高中，引發校友反彈，質疑片面決策倉卒、過程黑箱，更不捨創校將百年的母校被滅校，發起「拒當陽交附女」連署，不到半天獲逾千人響應。兩校則發出聯合聲明，對資訊不完整使校友們焦慮不安致歉，改隸尚在初步討論階段，將審慎評估各項合作可能性。

竹女上月底在校務會議通過研議辦理後續改隸程序，近期兩校將成立21人工作小組的計畫曝光後，引發親師生關切，校友反彈聲浪大，甚至發起連署，訴求反對改隸、即刻解散工作小組。

連署發起人之一、竹市議員廖子齊說，明年竹女就要迎來百年校慶，有校友哭訴，無法接受母校要被改隸，且此事連校友會、學生會事先都不知情。下周將擇日至竹女校長室遞交連署書。

C&P國際製藥諮詢公司執行長趙致敦，也是連署發起人。趙認為，新竹女中若要加強學生了解STEM領域，應透過和各類大學甚至產業界合作，鼓勵學生走出只K書的象牙塔，「專屬為一所大學的附設女中，不是綁住了自己的手腳，侷限了自己的空間嗎？」

女兒是竹女校友的銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰，同樣反對改隸，尤其不滿此改隸案重理工、輕人文。他說，竹女念人文社會的孩子，在你們眼裡就應該被丟入垃圾桶嗎？