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台景氣何時脫藍燈？ 國發會：很難預測

記者陳素玲／台北28日電
國發會27日公布6月景氣燈號連續亮出第八顆低迷藍燈，中研院經濟所也大幅下修台灣今年經濟成長率預測至1.56%。（記者杜建重／攝影）
國發會27日公布6月景氣燈號連續亮出第八顆低迷藍燈，中研院經濟所也大幅下修台灣今年經濟成長率預測至1.56%。（記者杜建重／攝影）

台灣主要財經智庫接連下修今年全年經濟成長率預測值，最低下探1.45%，其中主要關鍵都是出口動能。至於出口何時可以好轉？國發會及中研院昨天表示，第四季可望露出曙光或好轉時間點。

國發會昨天發布6月景氣對策信號，由於全球終端消費動能持續疲軟，6月國內生產面、貿易面、信心面指標持續低迷；同時指標雖連兩個月上升，領先指標卻是連續四個月下跌，其中被視為重要指標的「實質半導體設備進口值」指數97.57，跌幅較上月再擴大，創2009年8月、近14年來最低指數，顯示半導體產業對景氣看法悲觀，不敢從事投資

國發會官員指出，普遍來說，廠商目前相對保守觀望，「現在還沒有看到出口轉好跡象」；至於何時景氣燈號可以脫離代表低迷的藍燈？國發會表示「很難預測」，但是從目前各項指標燈號回升狀況來看，應該會愈來愈好。

至於出口何時可以轉好？國發會經濟處副處長邱秋瑩表示，第四季屬於傳統出口旺季，且預期行動裝置及AI運用、終端晶片等需求增加，有助出口動能提升，下半年可以逐季好轉，特別是第四季展望相對樂觀。

中研院經濟所兼任副研究員林常青也表示，國際預測機構對於全球經濟展望回升，加上台灣將有消費電子新品拉貨效應，以及AI、高速運算等商機帶動伺服器的需求，第四季出口可望略現曙光。

不過，林常青也說，曙光訊號不是太強烈，有點像日出之際，光芒將現未現的樣子，因此中研院經濟所經濟預測偏向保守，雖然景氣逐季好轉，第四季經濟成長率預測值也僅4.5%，和其他智庫預測比較相對較低。

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