台灣熱爆 溫度上升速度比全球快

全台天氣炎熱，7月至今熱傷害急診人次是去年同期1.6倍。（本報資料照片）

天氣愈來愈熱，中央氣象局統計台灣近30年每10年上升0.25度，相較全球均溫上升0.08度及0.21度，台灣增溫快速。專家預估，台灣未來極端降雨頻率將增加，乾旱的時候愈乾、溼的時候愈溼，旱澇不均情況將較全球更為嚴重。

本報系聯合報報導，入夏後，台灣各地飆高溫 ，日前嘉義39歲瓜田青農在35度氣溫下工作，太熱到瓜棚下休息，竟然猝死 。根據衛福部統計，今年7月截至7月15日止，有470人因為熱傷害就診，是去年同期1.6倍。衛福部報告也指出，每年高溫季節為發生熱疾病至急診就醫的高峰期，衛福部提醒經常在戶外工作的勞工 ，必需提高警覺，強化相關預防措施。

台灣民眾黨立委邱臣遠說，面對高溫氣候威脅，政府應該有保障戶外勞工的機制，加強稽查作業，提醒雇主落實相關規範，避免勞工免受熱危害，同時研議參考日本採行的WBGT指數，把綜合溫度、濕度、風速及輻射熱、工作服的影響考量在內，更加完善保障高溫勞動者的權益。

台北中國時報報導，氣象局以全台11處平地測站平均計算，台灣2020年均溫24.56度為史上新高，2019年為24.53度、第二高，都高出台灣百年均溫22.98度，尤其最近10年均溫已有7年排入史上前10高溫名次。

報導指出，氣象局預報中心主任呂國臣表示，台灣增溫較快，除全球溫室效應外，都市化也是一大因素，台大大氣系教授羅明輝也說，台灣農地減少，影響散熱，都可能是台灣升溫較快的原因。ETtoday報報導，銘傳大學都市規畫與防災學系副教授石婉瑜指出，數度在台北量測到全台最高溫，這主要與都市化強度高、人為排放熱源多所造成的都市熱島效應有關，再加上盆地地形難以散熱通風而更加劇。

國衛院群體健康研究所研究員陳主智指出，今年為反聖嬰轉換至聖嬰年，聖嬰現象導致海洋溫度升高，將提供更多熱源，學術界預估明年全球天氣將會更熱，赤道地區升溫會更明顯，台灣也會受到影響。