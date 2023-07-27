杜蘇芮中颱襲台 打亂陸海空交通 7縣市停班課

花蓮南區的崙天大橋便道因秀姑巒溪溪水暴漲而淹沒，護欄也被沖毀，全線封閉。(圖：富里鄉公所提供)

根據中央氣象局最新資料顯示，今年第5號颱風杜蘇芮強度稍減弱，其暴風圈已接觸台灣南端陸地，對台中以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨逐漸增強。

陸上警戒區域：台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖、金門應嚴加戒備。海上警戒區域：台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局說，杜蘇芮颱風維持中度颱風的強度，7級風暴風圈接近正圓，平均暴風半徑280公里，10級風平均暴風半徑90公里，颱風外圍環流對流發展相當旺盛。

受颱風及其外圍環流影響，大台北、東半部及屏東地區有明顯雨勢，台南、高雄地區降雨也逐漸增加。東半部地區及恆春半島降雨持續，而隨著颱風行經至台灣西南方海面，南部地區及澎湖、金門風雨將明顯增強。

杜蘇芮颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報，今天花蓮縣地區及台東縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台東縣地區及宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、台中市、高雄市、南投縣山區及宜蘭縣、屏東縣地區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，桃園山區及台北、新北、基隆、高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局並發布陸上強風特報，今天基隆北海岸、恆春半島及蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，新竹以北、宜蘭、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，新竹以北地區及台北盆地亦有較強陣風。今天下午起南部沿海空曠地區及澎湖將有9至11級強陣風。

高雄、屏東、澎湖、台南、台東、花蓮、金門等7縣市政府宣布今天停班停課，但金門僅下午停班停課，其餘縣市則正常上班上課。颱風也打亂海陸空交通，不僅國內線今全部取消，台鐵 南迴線則從昨下午5時以後，各級列車全面停駛。

截至昨晚8時止，雨量前10名多在花蓮縣，其中累計最高為屏東縣泰武鄉五10.5毫米，達超大豪雨等級。秀姑巒溪因水量太大，花蓮崙天大橋便道被淹沒，護欄也被沖毀，有安全疑慮。

昨晚也傳出此風災首件死亡案件，花蓮縣秀林鄉文蘭村有一位民眾上山檢查水源，疑似溺斃。