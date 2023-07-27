去年九合一選舉 確診者不能投票 監院未糾正

新冠肺炎非重症確診者不得外出投票，監察院不糾正。（本報資料照片）

2022年九合一選舉，中選會及中央流行疫情 指揮中心規定新冠肺炎 非重症確診者不得外出投票，監察院調查認為，相關決策及操作方式未能完全符合「最小侵害手段及比例原則」，依法裁罰之說明有誤且溝通不足，致遭剝奪人民投票權之爭議，促請中選會及衛生福利部檢討改進，並因應未來重大傳染病發生，盡速研議相關措施，確保民眾投票權益。

為何沒有糾正中選會等機關？監院人士表示，監委原提案的調查報告認定程度不到提出糾正程度，在委員會中亦無其他委員主張提糾正，全案最終照案通過。

中選會表示，嚴重特殊傳染性肺炎是全球性傳染病，選舉、公民投票為全國最大規模人流移動與群聚活動，中選會參照中央流行疫情指揮中心相關政策、指引，訂定嚴密的選務防疫措施在投票日執行辦理，以維護全體國人及所有投開票所工作人員相關權益，對監院調查意見予以尊重。

疾管署發言人曾淑慧表示尊重並感謝，強調當時是依傳染病防治法規定，才會對確診者進行隔離。

監院表示，中選會及指揮中心去年11月8日宣布新冠肺炎受隔離的非重症確診者不得外出投票，違反者將面臨裁罰，指揮中心又於11月18日記者會呼籲，對快篩陽性而未經醫師判定之疑似確診者勿外出投票，但卻無須面對政府制裁，此種區別對待確診公民與快篩陽性公民，備受外界訾議。

監委紀惠容及葉大華指出，依聯合國人權高級專員辦事處應對指南，限制人權的措施必須符合最小侵害手段及比例原則，且不得是歧視性措施。

兩位監委認為，指揮中心與中選會推托囿於當時疫情變化甚劇及選務人力、量能不足，對欲出門投票之確診公民未能進行細緻地比例原則及平等原則操作，作成合乎國際人權規範之行政裁量，因此要求衛福部、中選會與有關機關應及早因應規畫，針對未來罹患傳染病而須隔離之公民，確保其投票權。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，投票權受憲法保障，確診不能投票是否涉及違憲？監察院不敢表態，連糾正也不敢提出，再次彰顯監察權失能，蔡政府就任以來，監院沒有發揮監察功能，讓整個社會幾乎忘記監院存在。

民眾黨團幹事長張其祿認為，監院處置確實不妥，疫情時間長，參政權討論已久，在內政委員會也多次討論相關議題，委員們提出各國作法供參，包括通訊投票 或調整動線，不管是法制層面或現場臨機應變方式，立院都也多次討論和建議，但衛福部、中選會未積極因應，確實有行政怠惰、失職之嫌。

民眾黨團總召邱臣遠表示，黨團就不斷提醒中央應確保民眾投票權，推動不在籍投票，但中選會充耳不聞；監院既然認為衛福部、中選會的決策不符合對確診者最小侵害手段及比例原則，就應該有合理合適的處理及說明，不能只要求改善，這樣恐有偏袒自己人的疑慮。

時代力量立委陳椒華表示，時力曾質疑中選會做法不符合比例原則，監院調查報告同樣印證這樣看法，中選會剝奪人民投票權卻沒有任何人需負責，這是監察院自廢武功，喪失監察權功能。