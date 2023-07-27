新冠肺炎大流行 全台健康損失近1500億

醫師建議，進出公共場所時，仍應戴口罩。(本報資料照片)

新冠肺炎 威脅漸遠，民眾開始習慣與病毒共存。但專家表示，回顧2022年Omicron 開始在台大規模流行，到現在進入XBB變異株時代，因中重症死亡、脆弱族群因醫療照護不足早逝等原因，已造成全台47億美元的健康損失，相當於台幣約1469億元。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，「健康損失(DALY)」又稱「失能調整生命年」，考慮「生命人年損失(YLL)」、失能人年損失而得出數值。新冠肺炎2020年在全球傳播，全球因染疫住院、死亡的中重症案例增加，脆弱族群則因醫療照護量能不足等原因早逝，都造成生命損失，連帶導致國家生產力降低，造成經濟與健康損失。

陳秀熙表示，以台灣來說，若考量長新冠的影響，健康損失從2022年8月Omicron BA.2變異株開始，從22億美元一路上升，到今年6月XBB.1.5變異株流行，累計達47億美元，接近台幣約1500億元；若不考慮長新冠影響，則從2022年8月，健康損失由20億美元增長至43億美元。

陳秀熙說，健康損失可透過接種疫苗 降低，但目前疫苗打氣低迷，呼籲高危險族群仍要施打疫苗，除保護個人，也能降低社會成本。舉例來說，60歲以上族群，施打雙價疫苗對BA.4、BA.5變異株的重症預防效益達50.6%。但去年10月起，60歲以上僅2成施打雙價疫苗，若施打率提升至8成，可以降低約3成的健康損失。