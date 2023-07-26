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台積德國12吋晶圓廠 傳獲50億歐元補助

記者簡永祥、編譯季晶晶／台北26日電
台積電繼前往美國、日本設廠後，在德國德勒斯登設立12吋晶圓廠的投資案，幾近落槌。（本報資料照片）
台積電繼前往美國、日本設廠後，在德國德勒斯登設立12吋晶圓廠的投資案，幾近落槌。（本報資料照片）

德國政府決定提供200億歐元（約221億美元）補助相關業者，讓台積電在德國德勒斯登設立12吋晶圓廠的投資案幾近落槌。消息人士透露，台積電正與德國政府進入最後協商。外電報導，台積電最多可拿到50億歐元（約55.25億美元）補助。

綜合媒體報導，德國政府補助前往設廠的資金，將在2027年左右撥給德國在地和國際企業，資金來源是「氣候與轉型基金（KTF）」。德國政府計畫補助相關業者，促進德國半導體製造，強化科技領域，並在地緣政治緊張升高時確保關鍵零組件供應。

媒體揭露德國政府已同意補助英特爾100億歐元在當地設新廠，也正審核提供給台積電和當地半導體廠英飛凌（Infineon）等公司總計約70億歐元補助金，台積電最多可取得50億歐元補助或投資金額一半，且已編入預算，剩下30億歐元估計可再提供給格芯（GlobalFoundries）和博世（Bosch）和Wolfspeed等其他業者。

英國金融時報報導，美國半導體廠格芯執行長Thomas Caulfield指出，「如補助不成比例地嘉惠一位市場主導者，就存在依賴單一供應商、市場封鎖及供應鏈韌性變差的風險 」。

格芯似乎認為台積電已主導全球晶圓代工市場，不應再從政府補助獲取資源。台積電不對競爭對手發言做任何評論。

台積電德國廠將選定德國東部城市德勒斯登設立12吋晶圓廠，選定切入28及22奈米製程，以因應當地對車用晶片的需求，這也將是台積電在歐洲的第一座廠。

德國 台積電 投資

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