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台經院：台經濟下半年變數多 須防通膨再起

記者陳素玲／台北26日電
台經院院長張建一指出，國際機構對今年全世界貿易成長量都不看好，這對台灣會有影響。（本報資料照片）
台經院院長張建一指出，國際機構對今年全世界貿易成長量都不看好，這對台灣會有影響。（本報資料照片）

台經院昨天發布最新經濟預測，上半年出口衰退嚴重，下修台灣今年經濟成長率至1.66%。台經院指出，台灣第二季遇到亂流，尤其是傳產業6月最悲觀，接下來下半年會比上半年好很多，但國際地緣政治仍有諸多不確定因素，且服務類價格上漲有其僵固性，也要注意通膨問題，如果下半年通膨再起就會影響消費動能，「對CPI（消費者物價指數）不能太樂觀」。

至於近期AI熱潮是否會帶動出口？台經院院長張建一表示，AI不會像2000年網路泡沫化，因為AI伺服器需求還在，例如廣達、技嘉華碩等股價都漲，短期有過熱，但長期要看財報，只是目前對AI伺服器晶片需求雖然很高，但是來自B2B，要等到2027年電腦裝AI晶片，「大爆發不會是今年，會慢慢發酵」，今年成長抵不過需求減少。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真也說，雖然AI帶來熱潮，但仍無法彌補個人電腦、消費型電子、智慧型手機等需求疲弱的態勢。隨著AI商業模式逐步建立，以及各應用領域滲透率提升，預計未來三到五年，AI市場在全球規模可望達到1500億美元。

台經院昨天也發布6月景氣動向，製造業受外貿持續下滑影響，未見落底，製造業看壞廠商明顯變多，6月製造業營業氣候測驗點87.96點，較上月減少1.16點，連續三個月下滑。反觀服務業呈現上揚，營建業也因公共工程帶動而反轉往上。

台經院景氣預測中心主任孫明德則說，國際預測機構目前方向是上修美國及日本經濟表現，但下調歐洲及中國大陸數據，因此全世界今年經濟成長率回到2%以下。台灣則是第二季亂流明顯，尤其是傳產非常不樂觀，6月則最悲觀，原因是對大陸復甦落空，但科技業沒那麼悲觀，下半年會比上半年好很多，且傳產與科技業差異不大。

張建一指出，國際機構對今年全世界貿易成長量都不看好，這對台灣會有影響，預估今年出口要正成長要到第四季，主要是基期及下半年變數仍多，今年下半年確實可以逐季上修，但面對多重不確定性，仍不能掉以輕心，特別是物價方面，除了服務類通膨僵固性，若俄烏戰爭惡化，或是聖嬰現象帶來氣候異常，影響大宗物資價格，都可能使通膨再起。

AI 晶片 智慧型手機

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