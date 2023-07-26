漢光演習 首次移師金門大橋 軍事迷搶拍

金門的漢光演習首次將去年剛開通的金門大橋列入為演習的主場地。(記者蔡家蓁／攝影)

漢光39號實兵操演登場，昨天本島與外島同步進行各項操演科目，上午於高雄永安中油液化天然氣 廠進行防護演練，下午在金門展開，並首次將去年剛開通的金門大橋 列入，著重在「保護基礎設施」，由於數輛悍馬車與國造CM裝甲運兵車出現在金門大橋旁，在搭配機甲部隊的真實演練，讓路過的民眾都忍不住多看了幾眼，甚至有軍事迷特別到場搶拍。

昨天下午3點多金防部的漢光演習在金門大橋烈嶼端前重畫區登場，此次實兵演練敵運用登陸及空中機降烈嶼地區，意圖奪控金門大橋，阻礙地區兵力轉用與補給作業，隨即由金防部烈嶼地區守備部隊，以砲兵火力壓制，並由機甲部隊快速機動至敵著陸區實施掃蕩，圍殲進犯之敵，確保重要防護目標之安全。

據了解，此次演練過程編組假想敵部隊，結合戰場景況，參與的國軍都全副武裝、荷槍實彈，演習相當逼真，以驗證平時訓練成果，可說十分成功。

軍事迷蔡安頭表示，很開心能看到國軍精采跟紮實的訓練成果，他也提到，以前金門是戰地，隨著部隊越來越少，類似的演習能看到的機會也變少，這次特別過來拍攝，希望把這些珍貴難得的軍事訓練都記錄下來；對於場景在金門大橋，蔡安頭認為這很正常，他說看國外的戰爭，幾乎橋樑、機場、碼頭都是兵家必爭之地，因為這牽涉到運補，所以軍方這次的演習很符合重點。

因為受颱風環流沉降影響，金門的氣溫高達38℃，不少參與演練的士官兵穿著全副武裝，包緊緊，幾乎全都汗流浹背，當中還要匍匐前進，更是讓在場的民眾直說，這樣在地板爬，地板的溫度肯定更高，國軍太辛苦了。

本島部分，海軍陸戰隊昨在高雄中油永安液化天然氣廠執行漢光演習。台南市昨天同步辦理漢光39號、民安9號及萬安46號3大演習，擴大動員陸海空、軍警消超過1300人。行政院長陳建仁下午到台南安平商港視察民安9號演習。

對於陸軍祥豐營區砲彈爆炸造成士官兵2重傷、7輕傷，基隆市長謝國樑昨天和議長童子瑋等人都要求彈藥庫搬遷。國防部 長邱國正回應表示，彈藥庫位置是考量作戰，距民宅至少都有300公尺，他可以了解民間的關切，軍中有誠意檢討，但未來有新式彈藥，國軍要分流調整，搬遷要按部就班，他目前無法提出時間表。