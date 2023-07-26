黑白集／國王新衣？不缺電卻不時跳電

台南市部分行政區民眾24日下午突然感覺跳電，台電獲報調查，發現為龍崎超高壓變電所開關設備故障導致電壓降低；隔離故障檢修工作直到晚間7時許仍進行中。（中央社）

21日剛經歷「二接」供氣異常的3小時危機，台南市旋即又發生全區跳電，從電影院 、辦公室到南科無一倖免。原因是龍崎超高壓變電所設備故障，雖只是1秒閃跳，卻讓民眾驚憶去年303全台大停電噩夢，同樣也是龍崎變電所肇事。

龍崎所是南電北送樞紐，開關故障引起電壓驟降，1秒降壓近15％，全台南及高雄局部受到影響。跳電已是台灣生活日常，但這回，連政府保證供電無虞的科學園區也遭殃。南科面板、光電等多家業者受害。

南科6月初曾發生降壓跳電，因豐華變電所開關故障所致。副閣揆鄭文燦辯稱是「設備問題」，並非缺電；還說台電提出強化電網韌性計畫，加強檢修已大幅下降故障率。豈料事隔月餘，事故升級到超高壓變電所故障，這還是去年事故後優先改進的設備，政府繼續粉飾太平。

蔡政府鐵齒不缺電，但台電長期降壓供電以因應電力吃緊，造成系統設備的堆疊傷害。前年，萬隆變電所爆炸即是實例。官方對跳電問題一律採標準答案，不是小動物入侵，就是開關故障。再多藉口，也無法遮掩跳電頻仍的真相。

台南種電居全台之冠，跳電卻成日常。台灣因外銷衰退，今年前5月工業用電已年減6%，南科竟還驚傳跳電，令人想不透。有電可跳，證明「不缺電」，這就像國王新衣。