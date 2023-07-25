板橋餵藥案 幼兒園師提告 控民代名嘴誹謗

新北幼兒園疑餵藥案獲不起訴處分，幼兒園何姓老師（右）認為民進黨新北市議員戴瑋姍、立委羅致政、時代力量立委王婉諭、兒童權益促進協會創會理事長王薇君、中原大學副教授招名威未審先判，24日在國民黨立委王鴻薇（左）陪同下至台北地檢署提告5人涉嫌誹謗。(中央社)

板橋餵藥案風波造成幼兒園老師飽受外界攻擊，立委王鴻薇昨天陪同幼兒園何姓女老師，到台北地檢署按鈴控告曾在電視節目、媒體社群指控老師們餵藥的議員戴瑋姍、立委羅致政、王婉諭、兒童權益促進協會創會理事長王薇君，及自稱毒物專家招名威五人涉嫌誹謗；另對王婉諭、王薇君擅自公布老師們姓氏、英文名及教學班級，提告違反個資 法。

何老師說，戴瑋姍等五人這段時間透過網路社群、記者會、電視新聞政論節目，甚至舉辦遊行，利用公眾人物優勢，指控幼兒園老師餵毒，讓他們受到整個社會霸凌 ，更失去工作，身心受到極大煎熬。

王鴻薇說，幼兒園老師一直在等待這些政治人物能夠對他們道歉，但這些人還是不聞不問；被指控老師們這段時間裡，受到很大煎熬跟委屈，會陪何老師提告，為的是尊重這些基層老師，因為到現在為止，老師們沒有得到合理的道歉。

王婉諭回應，希望所有責難到她為止，面對當時家長們的無助，如果再重來一次，自己還是會選擇站出來，未來她也不會改變初衷，還會繼續跟需要的人站在一起，「所有責難，請到我為止。」

羅致政受訪時則說，從一開始到現在，他的立場都很一致，就是要協助家長找出真相，絕對沒有要誹謗，甚至是洩漏個資，很遺憾背後有政治人物在操弄，顯然是不想讓事情告一段落。