我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

板橋餵藥案 幼兒園師提告 控民代名嘴誹謗

記者蔣永佑、林銘翰／台北25日電
新北幼兒園疑餵藥案獲不起訴處分，幼兒園何姓老師（右）認為民進黨新北市議員戴瑋姍、立委羅致政、時代力量立委王婉諭、兒童權益促進協會創會理事長王薇君、中原大學副教授招名威未審先判，24日在國民黨立委王鴻薇（左）陪同下至台北地檢署提告5人涉嫌誹謗。(中央社)
新北幼兒園疑餵藥案獲不起訴處分，幼兒園何姓老師（右）認為民進黨新北市議員戴瑋姍、立委羅致政、時代力量立委王婉諭、兒童權益促進協會創會理事長王薇君、中原大學副教授招名威未審先判，24日在國民黨立委王鴻薇（左）陪同下至台北地檢署提告5人涉嫌誹謗。(中央社)

板橋餵藥案風波造成幼兒園老師飽受外界攻擊，立委王鴻薇昨天陪同幼兒園何姓女老師，到台北地檢署按鈴控告曾在電視節目、媒體社群指控老師們餵藥的議員戴瑋姍、立委羅致政、王婉諭、兒童權益促進協會創會理事長王薇君，及自稱毒物專家招名威五人涉嫌誹謗；另對王婉諭、王薇君擅自公布老師們姓氏、英文名及教學班級，提告違反個資法。

何老師說，戴瑋姍等五人這段時間透過網路社群、記者會、電視新聞政論節目，甚至舉辦遊行，利用公眾人物優勢，指控幼兒園老師餵毒，讓他們受到整個社會霸凌，更失去工作，身心受到極大煎熬。

王鴻薇說，幼兒園老師一直在等待這些政治人物能夠對他們道歉，但這些人還是不聞不問；被指控老師們這段時間裡，受到很大煎熬跟委屈，會陪何老師提告，為的是尊重這些基層老師，因為到現在為止，老師們沒有得到合理的道歉。

王婉諭回應，希望所有責難到她為止，面對當時家長們的無助，如果再重來一次，自己還是會選擇站出來，未來她也不會改變初衷，還會繼續跟需要的人站在一起，「所有責難，請到我為止。」

羅致政受訪時則說，從一開始到現在，他的立場都很一致，就是要協助家長找出真相，絕對沒有要誹謗，甚至是洩漏個資，很遺憾背後有政治人物在操弄，顯然是不想讓事情告一段落。

個資 霸凌

上一則

基隆彈藥庫砲彈爆炸 2士官重傷 7輕傷

下一則

監委查北流工程款 柯辦盼能還公道

延伸閱讀

軍公教調薪 挨批中央請客地方埋單

軍公教調薪 挨批中央請客地方埋單
不倫戀男元配記者會突取消 王鴻薇指控谷辣斯向她施壓

不倫戀男元配記者會突取消 王鴻薇指控谷辣斯向她施壓
時力主席王婉諭批柯文哲靠近黑金 遭噓小綠閉嘴

時力主席王婉諭批柯文哲靠近黑金 遭噓小綠閉嘴
王婉諭：遇到民眾黨柯文哲就縮起來 這算什麼時代力量

王婉諭：遇到民眾黨柯文哲就縮起來 這算什麼時代力量

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高

長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高