基隆彈藥庫砲彈爆炸 2士官重傷 7輕傷

陸軍設在基隆市的祥豐營區彈藥分庫24日疑迫炮爆炸，2名士官受重傷倒地，共有9人就醫。(記者邱瑞杰／翻攝)

漢光39號演習首日，陸軍六軍團第三地區支援指揮部基隆彈藥分庫卻發生120公厘迫擊砲彈爆炸事件，9名士官兵受傷，其中洪姓中士、尹姓上士左手被炸得血肉模糊，緊急手術後已脫險。陸軍司令部表示，士官兵執行馬祖回運彈藥檢分例行作業時彈體炸裂，將組專案小組調查肇因。

軍方強調爆炸事件與演習無關，但彈藥檢整為何未隨演習操演實施戰備科目？據了解，彈藥檢整須排定固定日期實施，經排定就不受演習影響，必須按時檢整入庫或分類實施汰除作業。

基隆地檢署昨天傍晚前往祥豐營區蒐集事證，釐清事件發生原因及過程。總統府發言人林聿禪表示，蔡英文 總統對官兵傷勢表達關切，指示全力協助救治並盡速釐清事件發生原因，確保部隊人員安全。

基隆市消防局昨天下午3時21分接獲報案，指祥豐營區彈藥庫發生爆炸意外、多人受傷，立刻派遣救護人車趕赴。

「傷者只剩幾根手指頭，怵目驚心。」一名救護員描述，救護車一開進營區就看到許多迫擊砲彈，靠近意外現場發現一名傷者被炸斷左手。另名救護員說，抬擔架靠近時，穿防爆裝的軍方人員正在作業，氣氛緊張；手被炸斷的傷者頭靠在棧板、滿臉燻黑，他們很怕踩到炸彈，軍方人員也提醒要小心。

一名受輕傷的士兵回憶，整理砲彈時突然爆炸，巨大聲響讓他根本無法思考發生什麼事，情緒稍微緩和就看到距離砲彈最近的兩名士官傷勢嚴重倒地，洪姓中士全身是血，似已昏迷，尹姓上士左手受傷，但還能說話。

據了解，35歲洪姓中士是基隆人，預計後年退伍，他左前臂被炸斷、右大腿有穿刺傷，被送到基隆長庚醫院前一度失去生命跡象，經院方緊急搶救、安排手術，已脫離險境。親友透露，消息傳回家裡，洪母震驚難過幾乎快暈厥，洪父由教會牧師和教友陪同趕往醫院，陸軍司令鍾樹明也在醫院陪洪父坐在手術室外等候消息。

陸軍第六軍團少將政戰主任史順文說，彈藥庫正處理從外島回運的120公厘迫擊砲彈，其中一枚迫擊砲彈不明原因爆炸，造成兩人重傷、7人輕傷，第一時間分別送往基隆長庚、基隆三總醫院救治，其中兩人已出院，6人轉送內湖三總，洪姓中士留在基隆長庚治療。國防部 長邱國正晚間趕赴各醫院探視受傷士官兵。