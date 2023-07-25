最高外加500萬 玉山計畫撒幣 難挖頂尖人才

今年玉山計畫通過11件玉山學者，其中一位玉山學者，獲最高外加台幣500萬元年薪，但學界認為薪資不是絕對誘因。圖為示意圖。(本報資料照片)

2023年玉山計畫審核結果出爐，今年共14校提出87件申請案，最終通過42件，包括11件玉山學者、31件青年學者，其中有一位玉山學者，獲最高外加500萬年薪(台幣，下同，約15萬9715美元)。但玉山計畫邁入第5年，每年仍有國際級學者通過申請，經權衡後未來台的問題，學界就點出，薪資不是絕對誘因，更需看重能否給予研究舞台。

教育部 自2018年開辦玉山計畫，吸引國際頂尖人才來台任教。其中，玉山學者可獲外加年薪300至500萬元，3年為一期；青年學者外加年薪50至150萬元，5年一期。教育部說，今年有一名玉山學者獲得外加薪資500萬，青年學者獲最高、外加150萬者則有6人。

不過，每年大專校院約提出百件玉山計畫申請案，經教育部審核後通過約40多件，但最終完成聘任約30多件，主要因國際級學者也挑單位，不一定來台。

陽明交大研發長蔡金吾表示，對學者而言，有時薪資並非最大誘因，他們更需要研究舞台，但台灣的主要問題在於研究經費規模比不上歐美日。台灣近年GDP上升，卻鮮少用於改善研究環境，基礎科研經費未提升下，其他政策都顯得杯水車薪。

蔡金吾舉例，美國國家科學基金會給予單一研究計畫，至少一年為約台幣1550萬(50萬美元)；台灣國科會生醫領域單一計畫則為一年台幣200萬，可見兩者差別。

此外，台灣企業界給予大學科研的支持也遠不及歐美，例如美國部分企業主，每年多有大筆捐款支持大學科研。升學 輔導平台大學問執行長魏佳卉也說，台灣科技業多著墨於捐硬體、蓋大樓，「但跟廟裡蓋龍柱沒兩樣」。

教育部則分析可能的原因，包含外國其他大學可能同時在延攬學者，落差在於學者選擇到他國就職，或家庭因素、個人行程無法配合，也有少數學者獲兩校同時申請，導致學者最終只能選擇一校任職。

教育部推動玉山計畫，每年約編列逾4億元執行，但各大專校院每年提出約100件計畫，最終通過且獲聘者僅30多件，更反映上路時就爭議不斷的玉山計畫，充斥聘期太短、資源不足等問題。若教育部每年編預算 、年年砸錢，卻只想「炒短線」，不思從制度面改革、加強長期留才與攬才，恐會陷入有預算也找不到優質學者的窘境。

玉山計畫動輒加給百萬年薪乍看優渥，若綜觀已開發國家高教市場，並不罕見，且玉山計畫挖角個人，卻忽略了每名學者背後都須仰賴長期合作的團隊，及豐厚的國家和企業資源。

教育部盼藉玉山計畫，聘請頂尖學者來台建立團隊，即便單一學者已可望獲2年聘期，甚至聘期上看6年，但時間有限下，能否適應學術環境和資源，相互磨合，乃至建立團隊，都是海外頂尖學者持續觀望而不敢冒進的癥結點。

此外，外加年薪仍不及其他已開發國家，無怪乎大學多反映，單一領域中的翹楚仍難以挖角，即便近年確實透過玉山青年學者的項目，聘請不少優秀年輕學者來台，主因卻不是台灣研究環境已顯著提升，反而多是秉持回饋鄉梓的情感才來台。

台灣高教欲打「國際盃」，仍應針對高教整體待遇做出結構性修正，否則編列再多預算，聘期卻太短，當然無助長期留才與攬才。教育部必須檢討，如何將眼光放遠，透過長期性的制度與規畫，創造讓學者願意久待並可發揮研究專長的環境，「玉山計畫」才能讓台灣真正成長茁壯，站上國際學術界一流的頂峰。