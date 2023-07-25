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經歷半世紀 台最老百貨 遠百寶慶店熄燈改建

記者江佩君／台北25日電
遠百寶慶店將原地拆除重建，24日晚最後營業日遠百總經理徐雪芳(左5)帶領同仁獻上萬分感謝。(圖：遠百提供)
遠百寶慶店將原地拆除重建，24日晚最後營業日遠百總經理徐雪芳(左5)帶領同仁獻上萬分感謝。(圖：遠百提供)

位於台北西門町有51年歷史的遠東百貨寶慶店因規畫拆除改建，最後營業日於昨晚6點熄燈，昨晚遠百總經理徐雪芳帶領同仁閉店熄燈，感謝老主顧多年的陪伴，也代表這座台北歷史最悠久的百貨將落幕舞台數年，等待以全新之姿再現西門町。

由於是最後營業日，昨日一早9點前就有民眾到遠百寶慶店門口排隊，等待11點開店進場重溫遠百寶慶店最後的模樣。遠百寶慶店員工指出，有客人進場時不捨擁抱同仁，感性的氛圍讓同仁忍不住飆淚，離別的情緒讓現場相當催淚。

遠百寶慶店也特別準備上百份寶慶店紀念禮，開店後隨即被入店民眾索取一空。由於遠百寶慶店有推出回顧展，把歷史畫面一一透過照片再現，也是最後營業日民眾上門紛紛造訪的地方。

1972年開幕的遠百寶慶店，處處可見時代的痕跡，不像時下百貨商場，訴求樓地板面積既要挑高且寬敞，走進遠百寶慶大門後可看到特殊的夾層設計，是放眼當前百貨幾乎不會有的設計，拆除改建後，也可說是以後再也見不到的一種時代印象。

遠百寶慶店重建後營業面積翻倍擴大，未來將是一棟上萬坪營業規模的新大樓，預計要耗時4至5年才能重新開幕。遠東集團董事長徐旭東日前談到寶慶店拆建後未來的模樣規畫，他說，寶慶店拆除純粹是空間結構已不合時宜，無法滿足顧客需求，由於西門町是娛樂據點，加上緊鄰台北捷運交通樞紐，未來勢必要串連西門町娛樂，將來的全新店型是百貨、娛樂、購物中心兼具的mix呈現，過程會是很大的挑戰。

遠百寶慶店24日最後營業日，湧進許多民眾懷念道別。(圖：遠百提供)
遠百寶慶店24日最後營業日，湧進許多民眾懷念道別。(圖：遠百提供)

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