冷眼集／軌道遍地開花 前瞻變財政炸彈 縣市苦酒滿杯

前瞻軌道建設，成為地方政府難割難捨的燙手山芋。(本報資料照片)

蔡英文 政府6年前強勢推行集合錢與權於一身的「前瞻計畫」，如今地方政府不僅要背負自籌款「大錢坑」，未來還有更深不見底的維修營運「無底洞」；財政收支劃分法一卡超過20年，財稅正義遙不可及，愈來愈多百里侯發現，前瞻計畫竟是一場無止境的「錢坑陷阱」，愈來愈難脫身。

造成今天這樣的結果，中央、地方都有責任。當初蔡政府推動前瞻基礎建設，其中近半是軌道建設，中央鼓勵各縣市都來爭取前瞻計畫，軌道建設遍地開花，但中央財務計畫中完全未提到「地方配合款」；各縣市政府也將軌道建設視是一大政績，不論是否真有運量需求、更不管應該先做好公車路網，才循序推動捷運 建設，紛紛開出軌道支票 ，在中央前瞻計畫鼓舞下，更是前仆後繼。

早在前瞻計畫推動時，外界即已點出，軌道造價昂貴，未來隨著軌道建設進入興建高峰期，暴增工程款勢將成為地方的財政炸彈。另一個更嚴重的隱藏債務是，這些沒有經過嚴格評估的軌道建設，未來通車後勢將出現營運虧損，變成蚊子軌道，恐成壓垮地方政府的另一重擔。

如今面對一步步進逼的財政壓力，地方紛紛要求中央提高補助比率，但這中間又牽涉政治考量。在各地前瞻建設中，有些是中央全額補助，有些是地方政府必須自籌款項；中央政府一手掌握資源分配的金權大權，民進黨執政縣市大開建設支票，選前無人敢擋，選後才敢算總帳，接任的地方政府卻嘗到苦果。