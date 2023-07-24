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新聞評論／不漲電價歌舞昇平中 停電危機迫在眉睫

聯合報社論
電力供應發生嚴重的狀況，蔡政府卻極力淡化。(本報資料照片)
電力供應發生嚴重的狀況，蔡政府卻極力淡化。(本報資料照片)

台中第二天然氣接收站3天前發生儀控系統故障，供氣出現長達199分鐘的異常。其中48分鐘供氣停擺，造成大潭等多個天然氣電機組無法正常發電，影響至少340萬瓩供電。所幸故障發生在周五晚間，已過了傍晚6時到8時的用電尖峰；若早一兩個小時發生，勢必重演2017年8月15日供氣出包的全台大停電。電力供應發生這麼嚴重的狀況，蔡政府卻極力淡化；更諷刺的是，行政院長陳建仁剛在立法院拍胸脯保證下半年不會缺電、不漲電價，危機立馬演給大家看。

蔡政府執政7年多來，已出現4次全台性大停電。然而，政府從未檢討上位的能源政策問題，卻屢屢推給技術問題，說是基層維修操作失當。這次台中二接供氣故障為例，蔡政府一方面強調是技術故障，另一方面則順勢強調興建「三接」的必要性；至於為何單一系統故障，即讓全國供電瀕於崩潰，政府卻無法說明。台灣的供電穩定，若須等三接啟用才能落實，那蔡總統與陳院長屢屢稱台灣供電沒有問題，豈非自互矛盾？

7年多來台灣大大小小的停電事故不斷，原因其實不在台電基層工作不力，也不在形形色色小動物誤觸變電箱，而是蔡政府選擇了一條最冒進的能源轉型路線：輕率關閉核電廠，又大大提升風險極高的天然氣發電與綠能比重，如此激進的轉型，使自己的國家身陷險境。蔡政府自詡能源政策「進步」，「其他國家怎麼跟得上台灣」，其實是拿全國民生及產業用電開玩笑。

為了彌補非核的空缺與綠能的跟不上進度，蔡政府把天然氣發電比重拉高到5成，這不僅不務實，更是大膽的豪賭。台灣的天然氣全部仰賴船運進口，在夏季用電吃緊時，天然氣儲存量僅夠兩周的發電之用，一旦船運、儲存或輸送出了問題，供電立刻告急。當年815大停電與此次721的事故，都是天然氣供應出問題，但蔡政府堅不承認能源配比失當；其結果，就是把風險轉嫁給人民承受。

蔡政府任內發生了815、513、517及303等4次大停電，停電範圍之廣、頻率之高，是過去20年之最。人民與產業憂心忡忡，期盼蔡政府記取教訓，對能源政策做出實質改變。但蔡政府充耳不聞，無視全球各國已將核能視為「綠能」的新趨勢，繼續執行非核計畫；也無視各國在俄烏開戰後都開始追求能源供給的多樣性，蔡政府繼續把供電安全押寶在天然氣發電。

在穩定供電與減排減碳上，蔡政府拿不出合格的成績單，只好把腦筋動到電價上。蔡政府任內凍漲電價次數遠超過歷任政府，把電價公式當廢物，並以凍漲電價來麻痺人民。每遇大選，或民調支持度下滑，民進黨就用各種理由凍漲電價，把這一代的能源負債，轉嫁給下一代承擔。如此，非但未顧及能源正義，更傷害了世代正義。

最近有旅客抱怨，在高雄小港機場熱到快中暑。表面原因，是經濟部要求冷氣不能開太冷；實質原因，則是台灣電力危機四伏。但同一時間，民進黨在五星飯店為大選造勢，黨政高層全穿著外套出席，還讚美「冷氣不錯」，何其錯亂！在蔡政府塑造的不漲電價的歌舞昇平中，停電危機其實已在我們眉睫之間。(轉載自聯合報社論)

天然氣 綠能 民進黨

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