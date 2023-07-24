台積電打造台版貝爾實驗室 8000研發大軍當後盾

台積電在新竹寶山的全球研發中心28日舉行完工啟用典禮，台積將打造成台灣的貝爾實驗室，作為啟動全球布局的後盾。(本報資料照片)

台積電 在新竹寶山興建的全球研發中心28日舉行完工啟用典禮，台積電計畫將此研發中心打造成台灣的貝爾實驗室，致力於更先進的半導體製程及各項前瞻技術的基礎研究。研發中心估計招募8000名研發人員，這群研發大軍將成為台積啟動全球布局的強大後盾。

這是台積創立36年來，在投入自主研發上重大的里程碑，台積將邀請創辦人張忠謀參加剪綵，蔡英文 總統也將蒞臨致詞，見證台積電為台灣半導體產業持續做出重大的貢獻。

這也是自2018年裸退的張忠謀，繼隔兩年參加台積電在新竹竹北體育場舉行的台積電運動會，再度回到公司；他7月剛好度過92歲大壽，台積電刻意在他生日月舉辦盛大的落成啟用典禮，被認為是送他的生日大禮。

消息人士透露，台積電全新打造的全球研發中心，目前由資深副總經理羅唯仁領軍，台積電發明王、副總經理章動明為旗下大將。章勳明擁有300多個專利，目前帶領先進製程研發，是台積電先進製程領先全球的靈魂人物。

兩年前章勳明帶領的2奈米研發團隊，快速突破技術瓶頸，找到發展路徑，即為台積電2奈米仍可持續成為全球第一家提供晶圓代工服務的重要關鍵，羅唯仁獲知消息，立刻設宴款待這些研發成員，台積後來因這項突破，同步找到解決3奈米方法，才有現在最新版N3E於今年下半年量產，這也意謂台積電在2奈米的把握度比開發3奈米更高。

台積電全球研發中心將可容納8000名研發人員，除了位於竹科12廠的原研發中心人員將全數進駐外，台積電計畫吸納全球頂尖人才，為擘畫台積電未來20到30年發展，奠定深厚基礎，整體建築規畫有別台積電現有晶圓廠，設計非常時尚 ，而且本身具備可以量產的產線，有別過去幾個研發廠只設立小型試產線。

儘管台積電美國廠進度延宕，要到2025年才會量產，但台積電資深副總經理兼人資長何麗梅說，台積電全球布局，是台積電董事長劉德音和總裁魏哲家因應地緣政治「勇於嘗試」具體表現。她坦承台積電過去重心在台灣，現在加速國際化，一開始準備還不夠，原因在文化、法律和生活習慣都不同，但已透過快速學習溝通，漸入佳境 。

何麗梅表示，台積電全球布局讓台積電可以找到更多優秀人才的機會，台積電透過與各地包括台灣、美國、歐洲、日本知名大學，開設半導體學程或產學合作，展開人才培育計畫，台灣10所大學已有5000人參與和台積電合作。